Gryazin auch in Lettland wieder stark 02.07.2021 - 20:23 Von Toni Hoffmann

© erc Nikolay Gryazin führt auch in Lettland

Auch beim zweiten Lauf zur Rallye-Europameisterschaft in Lettland war der Russe Nikolay Grayzin wie schon beim Auftakt in Polen am ersten Tag der starke Mann an der Spitze, Fabian Kreim Sechster.