Roma Capitale: Spektakuläre Super Special in Rom

Die für die FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) zählende Rally di Roma Capitale (23. – 25 Juli 2021) beginnt mit einer spektakulären Super Special im Herzen der Ewigen Stadt.

Unter der Leitung von Max Rendina hat der Veranstalter Motorsport Italia interessante Pläne für die brandneue Prüfung «Caracalla ACI Roma» angekündigt, die am Freitag, den 23. Juli ab 20:00 Uhr MEZ stattfinden soll. Die in der Nähe des Kolosseum und des Circus Maximus gelegene Super Special beginnt in der Via San Balbina und umfasst eine Länge von 2,0 Kilometern über eine Schleife um die Terme di Caracalla, die zweimal wiederholt wird. Die SS1 Caracalla ACI Roma folgt dem feierlichen Start in der Engelsburg ab 19:00 Uhr und der traditionellen Parade durch das Stadtzentrum.

Die Prüfung wurde durch eine Zusammenarbeit zwischen Ufficio Grandi Eventi der Stadt Rom, Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, Assessorato allo Sport und ACI ermöglicht. Motorsport Italia war jedoch die treibende Kraft hinter dem neuen Objekt bei der Streckenführung der Rally di Roma Capitale und hat intensiv daran gearbeitet, die ERC und die Sparco Italienische Meisterschaft auf eine gemeinsame Prüfung zu bringen, von der sie hofft, dass sie die Veranstaltung in Italien und auf der ganzen Welt konkurrenzlos machen wird. Eine Live-Berichterstattung über ACI Sport geplant.

«Das ist eine große Freude für alle Mitarbeiter von Motorsport Italia und Rally di Roma Capitale», sagte Rendina. «Letztes Jahr waren wir die erste internationale Veranstaltung nach dem Lockdown und dieses Jahr möchten wir von diesem erstaunlichen Ort aus eine Botschaft der Hoffnung und einen Neustart unseres sozialen Lebens starten. Das Adrenalin des Rallyesports in die Innenstadt von Rom zu bringen, ist eine einzigartige Emotion, die der Stadt, der Veranstaltung und Italien beispiellose Medienaufmerksamkeit bescheren wird. Wir arbeiten rund um die Uhr daran, alle Details dieses wunderbaren Ereignisses zu finalisieren und ich kann sagen, dass dies etwas noch nie da gewesenes sein wird.»