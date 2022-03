Russe Nikolay Gryazin nicht in Portugal

Der Russe Nikolay Gryazin wird aus «persönlichen Gründen» nicht bei der portugiesischen Rallye Serras do Fafe, dem Saisonauftakt zur Rallye-Europameisterschaft (ERC) am Wochenende, starten.

Der russische Fahrer Gryazin, der oft für Lettland startet und in den Zeitenlisten ohne Nationalität aufgeführt wird, wollte zwei Wochen nach seinem Einsatz bei der Rallye Schweden, wo er um Podiumsplätze kämpfte, bis er seinen Skoda Fabia in einer Schneewehe versenkte, in die erste Runde der ERC-Saison einsteigen. Gryazin, Europameister in der Kategorie «unter 28» von 2018, hat jetzt seine Teilnahme am Fafe-Event zurückgezogen, wobei «persönliche Gründe» der offizielle Grund für seine Streichung sind, wie vom WRC-Promoter bestätigt wurde.

Russische und weißrussische Fahrer sind weiterhin berechtigt, an von der FIA genehmigten Veranstaltungen teilzunehmen, wenn einzelne nationale Motorsportverbände ihnen dies erlauben. Mehrere nationale Verbände lehnen Fahrer mit russischen und weißrussischen Lizenzen ab, auf ihrem Boden anzutreten, der portugiesische Verband FPAK gehört nicht zu ihnen. FPAK hat auf eine Anfrage von DirtFish bezüglich des Status russischer Fahrer, die Anfang dieser Woche in Portugal antreten, nicht geantwortet.

Ein russischer Fahrer bleibt vorerst auf der Nennliste von Fafe, ERC3-Fahrer Dmitry Feofanov in einem Ford Fiesta Rally3. Er tritt mit einer lettischen Lizenz an. Das Skoda Fabia Rally2 evo-Duo Alexander Rzhevkin und Yuriy Kulikov hat ebenfalls die Teilnahme an der Rallye Serras do Fafe abgesagt.