Polen: Tagessieg für Einheimischen Marczyk

Miko Marczyk ist bei der Orlen 78. Rallye Polen, dem vierten Saisonlauf in der Europameisterschaft, auf heimischem Boden auf Siegkurs, nachdem Rivale Nil Solans auf der vorletzten Prüfung von der Straße abkam.

Der Lokalfavorit im Skoda Fabia Rally2 Evo wird die zweite Etappe am Sonntag mit einem satten Vorsprung von 20,4 Sekunden auf Tom Kristensson (Hyundai i20 Rally2) beginnen.

Nur neun Zehntelsekunden lagen Solans im Hyundai i20 Rally2 und Marczyk nach dem Auftakt am Freitagabend auseinander. Auf den superschnellen Schotterprüfungen am Samstag entwickelte sich ein spannender Kampf. Marczyk und Solans spielten in einer eigenen Liga, als der Spanier auf der letzten Prüfung des Morgens mit einer atemberaubenden Zeit den Vorsprung auf 4,6 Sekunden erhöhte.

Solans fügte seinem Angriff bei den nächsten beiden Entscheidungen weitere 0,8 Sekunden hinzu, bevor es beim zweiten Pass von Wieliczki zu einem Drama kam. Die Lenkung brach, sein Hyundai i20 N Rally2 rutschte in einen Graben und aus der Rallye. Sein Ausfall hievte Marczyk an die Spitze, und der Pole kehrte in bester Stimmung in den Servicepark Mikolajki zurück.

«Ehrlich gesagt bin ich sehr glücklich», sagte der Führende Marczyk. «Es war ein großer Tag für uns und diese Rallye ist etwas Besonderes für mich, weil ich einen weiteren Schritt in meiner Entwicklung gemacht habe. Wir sind heute nicht nur auf Strecken gefahren, die wir aus der Vergangenheit kannten, sondern wir hatten auch einige neue Prüfungen, die sehr gut waren. Wir sind hier und ich bin sehr glücklich. Es ist nicht gut, dass Nil nicht hier ist, aber das gehört zum Rallye-Spiel dazu. Morgen ist ein langer Tag, aber ich bin in guter Form und werde es versuchen.»

Kristensson, Teamkollege von Solans, zeigte an Bord seines i20 R5 der ersten Generation eine beeindruckende Pace und genießt eindeutig seinen ersten ERC-Start seit 2018. Der Schwede geriet zunehmend unter Druck von den Verfolgern und endete 5,6 Sekunden vor dem Fiesta Rally2-Mann Ken Torn, der in der Schlussphase den Tabellenführer Efrén Llarena im Skoda Fabia Rally2 vom Team MRF Tyres überholte. Da Solans nicht mehr im Wettbewerb steht, ist Llarena auf dem besten Weg, seine Führung in der Meisterschaft auszubauen. Er ist nur 0,3 Sekunden vom Podium entfernt, während Simone Tempestini mit weiteren 5,0 Sekunden Rückstand die Top 5 in seinem Skoda komplettierte.