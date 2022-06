Spanier-Duell geht in Lettland in die nächste Runde

Nil Solans braucht diese Woche (1. bis 3. Juli) bei der Tet Rally Liepaja (Lettland) ein starkes Ergebnis, wenn er seine Hoffnungen auf den Titel der Rallye-Europameisterschaft (ERC) am Leben erhalten will.

Sein spanischer Landsmann und Tabellenführer Efrén Llarena liegt im Skoda Fabia Rally2 vom Team MRF Tyres vor der fünften von acht Runden 24 Punkte vor ihm. Solans hat in dieser Saison zwei Rallyes gewonnen, hat aber auch zwei Nullnummern erzielt, nachdem er beim vorherigen ERC-Lauf in Polen mit einem Aufhängungsschaden aufgehört und die Azoren-Rallye Anfang dieses Jahres verpasst hatte.

Die Meisterschaft ist noch lange nicht vorbei, aber wenn nur die besten sieben von acht möglichen Ergebnissen zählen können, kann sich der 30-Jährige keine Ausrutscher mehr leisten. «Es ist sehr wichtig, hier ein gutes Ergebnis zu erzielen», gab Solans zu, der einen Hyundai i20 N Rally2 von KOWAX Racing eingesetzt hat. «Jeder weiß, dass wir bei den Rallyes, die wir absolviert haben, starke Ergebnisse erzielt haben, abgesehen von Polen, wo wir aufgeben mussten. Es ist wichtig für uns, die maximale Punktzahl zu erreichen, um uns ein bisschen mehr Chancen auf die Meisterschaft zu geben.»

Solans weiter: «Es ist definitiv noch nicht vorbei, aber wir führen nicht und wir brauchen ein gutes Ergebnis, um uns die Kraft zu geben, weiterzumachen. Wir fahren nach Lettland, um so viele Punkte wie möglich mit nach Hause zu nehmen. Ob Sieg oder Podium, wir denken nur darüber nach, Efrén Punkte abzunehmen und Schritt für Schritt näher an ihn heranzukommen.»

Auf den Hochgeschwindigkeits-Schotterpisten im Westen Lettlands hoffen mehrere andere hochkarätige Fahrer ebenfalls, die Beute mit nach Hause zu nehmen. Der frühere WRC-Rallye-Sieger Hayden Paddon setzt einen weiteren Hyundai ein und wird die Veranstaltung im nächsten Monat als Aufwärmprogramm für die WRC Rallye Estland nutzen während Lokalmatador Martinš Sesks auf einen Rally2 Fabia umgestiegen ist, nachdem er eine Reihe von ERC Open-Siegen in einer Kit-Spezifikation errungen hat.

Neben Sesks und Llarena im MRF Skoda-Kader ist Javier Pardo, und Tom Kristensson, Zweiter in Polen, kehrt ebenfalls hinter das Steuer eines KOWAX Racing i20 R5 zurück. Skoda-Pilot Simon Wagner, vierfacher Saisonsieger und Tabellenführer in seiner österreichischen Heimat, der in Runde zwei aufs Podium fuhr, ist ebenfalls dabei.

Der Franzose Yoann Bonato kehrt mit einem Citroën C3 Rally2 zurück, und die Spitzenfahrer Simone Tempestini und Vaidotas Žala setzen ebenfalls auf Skoda-Fahrzeuge. Andere Namen, auf die man achten sollte, sind Ken Torn und Luke Anear in zwei Ford Fiesta Rally2-Autos sowie Mikko Heikkilä in einem Fabia.

Die Rallye beginnt am Freitagabend in Liepaja mit zwei Aktionstagen. Die 12 Prüfungen umfassen 181,01 km.