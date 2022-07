Lettland: Martinš Sesks dominiert sein Heimspiel

Lokalmatador Martinš Sesks holte sich am Samstag bei der Tet Rally Liepaja, fünfter Lauf zur Europameisterschaft (ERC), auf der ersten Etappe mit allen Bestzeiten einen sauberen Sieg.

Sesks, der aus der Gastgeberstadt Liepaja stammt, war an Bord seines Skoda Fabia Rally2 einfach unantastbar. Der 22-Jährige lieferte auf den High Speed Schotterprüfungen eine fehlerfreie Fahrt ab und gewann alle sechs Prüfungen in der Region Talsi, 22,9 Sekunden vor seinem Teamkollegen und ERC-Leader Efrén Llarena.

«Ich bin tatsächlich etwas überrascht», sagte Sesks. «Es gibt noch viele Stellen, an denen ich mich verbessern kann, nicht nur schneller zu sein, sondern auch präzise zu sein und so weiter. Natürlich gab es in der zweiten Schleife einige Passagen, an denen man Vollgas geben kann, aber es gibt auch Stellen, an denen es knifflige Spurrillen und einige Steine gab. Zweiundzwanzig Sekunden sehen für einen ersten Tag ziemlich gut aus, aber wenn du einen Fehler machst, gibt es überhaupt keine Lücke, also befinden wir uns jetzt in der Mischung zwischen schnell und pushend und auch ein bisschen konservativ.»

Llarena genoss eine ungestörte Fahrt während der gesamten ersten Etappe, obwohl er in einigen Abschnitten Schwierigkeiten hatte, die Bremspunkte einzuschätzen. Er bleibt auf Kurs, um seinen Vorsprung in der Meisterschaft auf Titelrivale Nil Solans auszubauen, der vom dritten auf den 13. Platz zurückfiel, als sein Hyundai i20 N Rally2 in der Schlussphase einen Reifenschaden erlitt.

Tom Kristensson, Teamkollege von Solnas bei Kowax Racing, hatte 9,4 Sekunden Rückstand auf Llarena und rückte aufgrund des Kummers seines Kollegen auf den dritten Gesamtrang vor. Er hielt einen 6,1-Sekunden-Puffer vor Fabia-Debütant Mikko Heikkilä, der am Nachmittag einige solide Zeiten erzielte.

Auf dem fünften Gesamtrang landete Ken Torn im Ford Fiesta Rally2. Er tauschte den ganzen Tag über Zeiten mit Heikkilä, verlor aber auf der letzten Etappe etwas an Boden gegenüber seinem Rivalen. Er endete mit nur 1,4 Sekunden Vorsprung vor seinem Landsmann Gregor Jeets im Skoda. Vaidotas Žala holte sich zwei Top-3-Etappenzeiten, musste sich aber mit dem siebten Gesamtrang begnügen, als sein Fabia nach einem Dreher auf der SP6 ins Stocken geriet. Ex-Hyundai-Werkspilot Hayden Paddon erreichte bei seinem Europa-Comeback den achten Platz, nachdem er in seinem Hyundai auf einer schnellen Linkskurve von der Piste rutschte.