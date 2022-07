Lettland: Eindeutiger Heimsieg für Sesks

Der lettische Lokalheld Martinš Sesks gewinnt jede Prüfung, um den historischen Heimsieg zu erringen. Er landete in seiner Heimat bei seiner Jungfernfahrt im Skoda Fabia Rally2 einen klaren Start-Ziel-Sieg.

Der 22-jährige Lette erzielte im Skoda Fabia Rally2 vom Team MRF Tyres beim fünften Lauf zur Europameisterschaft (ERC) alle Bestmarken. Dies gelang bisher bei einer Rallye nur 2005 dem Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb beim WM-Heimspiel auf Korsika.

Mit einem brandneuen Reifen des indischen Gummigiganten fuhr Sesks in einer eigenen Liga und startete mit einen Vorsprung von 22,9 Sekunden auf seinen spanischen Teamkollegen Efren Llarena in die letzte Etappe, nachdem er alle sechs superschnellen Schotterprüfungen am Samstag gewonnen hatte. Er zeigte auch keine Absichten, am Sonntag nachzulassen. Eine weitere fehlerfreie Leistung brachte dem 22-Jährigen einen sauberen Sieg mit allen Bestzeiten, Er erreichte das Ziel im Stadtzentrum von Liepaja 1:10,9 Minuten vor seinem Efrén Llarena, der damit seine ERC-Führung ausbaute .

Das Ergebnis von Sesks war nicht nur beeindruckend, es schrieb Geschichte. Er war der erste Fahrer überhaupt, der jede Prüfung einer ERC-Rallye gewann.

«Das ist einfach pure Freude», strahlte der Gewinner. «Es fühlt sich so unglaublich an. Ich hatte diese Gelegenheit dank Team MRF Tyres und Sports Racing Technologies und es war so ein fantastisches Wochenende. Ich denke, es ist meine bisher beste Rallye».

Llarena stahl den zweiten Platz von seinem Fabia-Kollegen Mikko Heikkilä in der Power Stage und endete nur 0,7 Sekunden vor dem Finnen, um den MRF-Doppelsieg zu vervollständigen.

Der Spanier machte auch einen großen Gewinn in seiner Titeljagd und baute seinen Vorsprung in der Meisterschaft auf 46 Punkte gegenüber dem Hyundai i20 N Rally2-Rivalen Nil Solans aus, der nach zwei Reifenschäden den 12. Gesamtrang belegte.

Tom Kristensson, Teamkollege von Solans, war ebenfalls in den Podiumskampf verwickelt, bevor er nach einem Radwechsel auf SP9 in der Rangliste nach unten stürzte. Ken Torn brachte seinen Ford Fiesta Rally2 1:31,2 Minuten hinter den Führenden auf dem vierten Platz nach Hause und genoss seinen eigenen Zweikampf mit seinem Landsmann Gregor Jeets, der nur 8,0 Sekunden dahinter in einem Fabia endete.

Der einstige Hyundai-Werkspilot Hayden Paddon wurde am Ende eines schwierigen Wochenendes Gesamtsechster. Der Neuseeländer nahm seinen Hyundai Tage vor der Rallye entgegen und verbrachte das Wochenende damit, verschiedene Setups vor der WRC Rallye Estland im Laufe dieses Monats auszuprobieren. Trotz einiger haariger Momente verpasste er eine Top-5-Platzierung nur um 6,3 Sekunden.

Die Meisterschaft kehrt später in diesem Monat für die Rally di Roma Capitale auf Asphalt zurück. Die sechste Runde findet vom 23. - 24. Juli statt.

Stand nach 12 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Sesks/Francis (LV), Skoda 1:31:19,8 2 Llarena/Fernandez (E), Skoda + 1:10,0 3 Heikkilä/Vaaleri (FIN), Skoda + 1:11,6 4 Torn/Toom (EE), Ford + 1:31,2 5 Jeets/Taniel (EE), Skoda + 1:39,2 6 Paddon/Kennard (NZ), Hyundai + 1:45,5 7 Battistolli/Scattolin (I), Skoda + 2:03,1 8 Pardo/Perez (E), Skoda + 2:13,8 9 Tempestini/Itu (RO), Skoda + 2:32,8 10 Bonato/Boulloud (F), Citroën + 2:47,2

ERC-Stand nach 5 von 8 Läufen:

1. E Llarena 116

2. N Solans 70

3. S Tempestini 64