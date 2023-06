Lettland: Martins Sesks wiederholt Heimsieg

Der Polen-Triumphator Martins Sesks hat beim vierten Lauf zur Rallye-Europameisterschaft (ERC) in Lettland seinen Heimsieg wiederholt.

Im Škoda Fabia lag er klar 41,4 Sekunden vor dem Neuseeländer Hayden Paddon, der im Hyundai i20 seine ERC-Führung festigte. Dritter (+ 1:04,0) wurde der Norweger Mads Östberg im Citroën C3.

Der Lokalmatador Mārtiṇš Seks lieferte eine weitere dominante Leistung ab und wurde der erste zweifache Sieger in der FIA-Rallye-Europameisterschaft dieser Saison. Damit sicherte er sich zwei Heimsiege in Folge bei der Tet Rally Liepāja.

Mit einem Vorsprung von 28,3 Sekunden zu Beginn des Schlussquartetts der Etappe am Sonntag war der 23-jährige Fahrer vom Team MRF Tires von Anfang an auf dem Vormarsch und fuhr zwei weitere Bestzeiten, um seinen Vorsprung vor der Mittagsgruppe in Liepāja, seiner Geburtstadt, auf 34,2 Sekunden auszubauen. Obwohl seine ununterbrochene Siegeserie auf Schotter-Prüfungen an der Seite von Beifahrer Renars Francis endete, weil er es auf der stark zerfurchten Wiederholung der Liepieni-Schleife vorsichtig anging, war sein Vorsprung nie zweifelhaft. Das lag auch daran, dass auch der Zweitplatzierte und Tabellenführer Hayden Paddon sein Tempo verringerte, um durch die Verteidigung des zweiten Platzes eine weitere starke Punkteausbeute für die Meisterschaft einzufahren.

Seks startete mit einem Vorsprung von 41,4 Sekunden in die Power Stage und erreichte das Ziel in seinem von Sports Racing Technologies eingesetzten Škoda Fabia RS Rally2 mit einem weiteren Prüfungssieg. Er war fünf Tausendstelsekunden schneller als Hayden Paddon und holte sich maximal fünf Power Stage-Punkte.

«Wow, perfekt», meinte Sesks im Ziel und zeigte auf seine Fans. «Dieses Wochenende war etwas ganz Besonderes. Danke an die Reifen vom Team MRF und vielen Dank an alle um uns herum.»

Zur ERC-Halbzeit ist Seks bis auf 30 Punkte an den Meisterschaftsführenden Paddon herangekommen, dessen zweiter Platz an Bord seines Hyundai i20 N Rally2 vom BRC Racing Team sein dritter Ehrenrang der Saison war.

Obwohl Mads Østberg von mangelndem Grip seines Citroën C3 Rally2 berichtete, komplettierte er das Podium für seine erste Top-Drei-Platzierung seit dem Fafe-Auftakt im März. Robert Virves, der Junior-WRC-Champion, hätte eigentlich den vierten Platz belegen wollen, hatte aber auf der letzten Prüfung vermutlich elektrische Probleme an seinem Ford Fiesta Rally2, als er vom vierten auf den fünften Platz zurückfiel und der Ire Josh McErlean in seinem Hyundai auf den vierten Platz vorrückte.

Der französische Schottermeister Mathieu Franceschi konnte Virves nicht ganz einholen und kam 1,8 Sekunden hinter dem Esten ins Ziel, während Mikko Heikkilä als Siebter ins Ziel kam und die vorletzte Prüfung gewann, nachdem am Samstag beim letzten Service ein kaputtes Hinterachsdifferenzial ausgetauscht wurde.

Europameister Efrén Llarena belegte im Škoda Fabia einen trostlosen neunten Platz, sein Teamkollege von Team MRF Tyres, Simone Campedelli, komplettierte die Top 10. Llarena, der letzte Saison in Liepāja Zweiter wurde, begann den zweiten Tag mit einer neuen Kraftstoffpumpe, die in seinen älteren Fabia eingebaut wurde.

Bester Deutscher war Timo Schulz im Opel Corsa Rally4 vom ADAC Opel Rally Junior Team auf dem 36. Gesamtrang (+ 13:57,8) und Platz sechs in der Junior-Wertung. Norman Kreuter wurde im auf P43 und René Noller, beide im Peugeot 208 Rally2, auf P47 notiert. Fabio Schwarz (Ford Fiesta Rally4) und der Österreicher Fabian Zeiringer (Opel Corsa Rally4) schieden früh auf der ersten Prüfung mit mechanischen Problemen aus.

Als nächstes steht die brandneue ERC Royal Rally of Scandinavia an. Vom 6. bis 8. Juli findet in Karlstad in Schweden die Hochgeschwindigkeits-Schotter-Action statt

Stand nach 10 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Sesks/Francis (LV), Škoda 1:34:57,8 2 Paddon/Kennard (NZ), Hyundai + 41,4 3 Östberg/Barth (NS), Citroën + 1:04,0 4 McClean/Fulton (IRL), Hyundai + 1:22,9 5 Virves/Drew (EE/GB), Ford + 1:27,8 6 Franceschi/Escartefique (F), Skoda + 1:29,6 7 Heikkilä/Vaaleri (FIN), Škoda + 1:38,5 8 Linnamäe/Morgan (EE/GB), Hyundai + 1:51,5 9 Llarena/Fernandez (E), Škoda + 2:18,3 10 Campedelli/Canton (I) Škoda + 2:27,4

Stand der Rallye-Europameisterschaft – siehe https://www.fiaerc.com/erc/results---standings/championship-standings/erc/