ERC nach 20 Jahren wieder in Schweden 05.07.2023 - 12:53 Von Toni Hoffmann

© Radström Denis Giraudet, Thomas Radsröm, Tina Thörner

Die FIA-Rallye-Europameisterschaft (ERC) kehrt in ihrem 70. Jahr zum ersten Mal seit 2003 nach Schweden zurück. Die Bauhaus Royal Rally of Scandinavia ist der fünfte von acht ERC-Läufen 2023.

Vor zwanzig Jahren brachte die Rallye Südschweden die ERC ins Land, was sie seit ihrer zweiten Auflage im Jahr 1977 getan hatte. Doch als der optimierte ERC-Kalender für 2004 bekannt gegeben wurde, war Schweden nicht mehr dabei.



Obwohl es in den darauf folgenden Saisons schwedische Fahrer in der ERC erfolgreich waren, gab es in Schweden seit dem Sieg von Thomas Rådström bei der Rallye Südschweden am 24. Mai 2003 keinen Europameisterschaftslauf mehr. In einem Toyota Corolla WRC führte Rådström vor Mats Thorszelius und Andreas Eriksson an, während der Pole Tomasz Kuchar der beste Nicht-Schwede auf dem vierten Platz war.



Kenneth Eriksson, Per Eklund, Mats Jonsson, Jani Paasonen und Henning Solberg gehören neben Björn Waldegård und Stig Blomqvist zu den weiteren namhaften ERC-Siegern Rallye Südschweden im Laufe der Jahre. Blomqvist holte 1986 seinen vierten und letzten Sieg bei der Rallye in seiner schwedischen Heimat an Bord eines Ford RS200. Blomqvist wird am kommenden Wochenende bei der Demonstrationsveranstaltung «Rally Legends» im Einsatz sein, die im Rahmen der Royal Rally of Scandinavia-Attraktionen in Karlstad ausgetragen wird.