Schweden: Solberg gewinnt locker sein ERC-Heimspiel

Der Schwede Oliver Solberg trug sich am Samstagnachmittag mit dem Heimsieg bei der ersten Ausgabe der Bauhaus Royal Rally of Scandinavia in die Geschichtsbücher der FIA Rallye-Europameisterschaft beim fünften Saisonlauf

Der 21-Jährige steuerte zusammen mit seinem britischen Beifahrer Elliott Edmondson einen selbst vorbereiteten Volkswagen Polo GTI R5 und verdrängte den neuseeländischen Spitzenreiter Hayden Paddon (Hyundai i20 Rally2) zu seinem total dritten ERC-Sieg.

«Ich muss sagen, dass die Konkurrenz an diesem Wochenende und das Angriffsniveau, das nötig war, um gegen Hayden und die anderen zu gewinnen, unglaublich waren», erklärte Solberg junior, der am Freitagnachmittag mit einem Problem mit der Lenkstange zu kämpfen hatte.

«Das ist definitiv einer der besten Siege. Okay, ich habe die Rallye Schweden auf heimischem Boden gewonnen, aber das ist wirklich mein Zuhause und nur eine Stunde von meinem Zuhause entfernt. Es ist unglaublich, so hart auf der letzten Prüfung, unglaublich. Ich habe versucht, jedem Stein auszuweichen, ein unglaubliches Gefühl, wenn die ganze Familie fährt. Außerdem hat mein bester Freund Isak Reiersen die Junior-ERC gewonnen, es ist also eine großartige Zeit. Wir werden heute Abend eine richtige Party feiern», ergänzte der Sohn von Ex-Champion Petter Solberg, der mit seiner Mutter Tove als Beifahrerin bei der Rally Legends mit einem Citroën C4 WRC antrat.

Während Solberg letztendlich die ERC-Wertung in Schweden anführte, war es Paddon, der am Steuer des Hyundai i20 N Rally2 das Tempo auf der Eröffnungsetappe am Samstag vorgab. Der Neuseeländer war 2,8 Sekunden schneller als Solberg und verringerte den Vorsprung seines Rivalen über Nacht auf 7,4 Sekunden, bevor er nach SP10 auf 6,9 Sekunden herankam.

Obwohl Solberg von mangelndem Selbstvertrauen berichtete, kämpfte er sich auf der SP11 um 0,3 Sekunden zurück und startete den ersten Lauf durch die Colins-Etappe – inklusive des legendären Colin’s Crest-Sprungs – mit 7,2 Sekunden Vorsprung. Während Paddon auf der WP12, die nach seinen Angaben «sandiger» als die vorherigen Prüfungen war, mit Untersteueranfällen zu kämpfen hatte, war Solberg 3,0 Sekunden schneller als sein Konkurrent und führte mit 10,2 Sekunden Vorsprung, obwohl nur noch die Nachmittagsrunde mit vier Entscheidungen zu absolvieren war.

Solberg war der Schnellste auf der SS13 und der SS14 und seine zehntbeste Zeit auf der vorletzten Prüfung verschaffte ihm einen Vorsprung von 25,7 Sekunden vor der entscheidenden Power Stage, die Paddon gewann und fünf Bonuspunkte für seinen Versuch, ERC-Champion für 2023 zu werden, erzielte. Paddon führt in der ERC-Tabelle vor Seks nach der fünften von acht Runden mit 34 Punkten Vorsprung, während Mads Østberg mit weiteren 28 Punkten Abstand zu Sesks Dritter der Serie bleibt.

Nachdem Frank Tore Larsen im Kampf um den dritten Platz auf der WP9 hinter Mikko Heikkilä zurückgefallen war, endete seine beeindruckende ERC-Rückkehr 8,9 km vor dem 9,52 km langen Tolita-Test mit einem schweren Sturz. Obwohl Larsen und Beifahrer Torstein Eriksen unverletzt blieben, wurde ihr Polo schwer beschädigt, als er sich nach einem Gestrüpp mit verstecktem Durchlass überschlug.

Nikolay Gryazin, der über Nacht Fünfter wurde, rutschte auf der WP9 hinter Sesks zurück, lag aber am Ende der WP11 wieder vorne. Nikolay Gryazin (Škoda) war auf dem Weg zum dritten Platz, weil der glücklose Heikkilä auf der SP14 gezwungen war, anzuhalten, um einen beschädigten linken Hinterreifen zu wechseln. Seks hatte jedoch andere Vorstellungen und überholte seinen Škoda Fabia RS Rally2-Kollegen Gryazin um 3,3 Sekunden zum letzten Podiumsplatz.

Filip Mareš (Škoda) sagte, der sechste Platz sei das «beste Schotterrennen, das ich je gefahren bin», während Mathieu Franceschi nach einem Dreher im Škoda Fabias auf der WP9 zurückschlug und nach einer Aufholjagd am letzten Nachmittag den siebten Platz belegte.

Mit einem Wechsel des Ladeluftkühlers nach der Aktion am Freitag, mit dem Østbergs Stromproblem am Citroën C3 Rally2 behoben werden konnte, kämpfte sich der Norweger bis zum achten Platz ins Ziel. Der Höhepunkt von Östberg war zweifellos sein 47-Meter-Sprung auf Colin’s Crest, ein neuer Rekord und zwei Meter weiter als Eyvind Brynildsens langjähriger 45-Meter-Benchmark.

Andrea Mabellini (Škoda Fabia) und der schwedische ERC-Neuling Kalle Gustafsson (Ford Fiesta) komplettierten die Top 10 auf den Plätzen neun und zehn. Obwohl Gustafsson auf der Power Stage gegen eine Barriere stieß, landete er noch auf P10 vor Jon Armstrong.

Der amtierende Champion Efrén Llarena stoppte zwei Kilometer vor dem Start der WP10 mit Verdacht auf einen Schaden an der Hinterradaufhängung am Škoda FRabia links, nachdem er in einer Rechtskurve leicht daneben gefahren war.

Für die Rally di Roma Capitale vom 28. bis 30. Juli, dem sechsten Lauf der Acht-Runden-Saison, wechselt der ERC wieder auf Asphalt.

Endstand nach 16 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Solberg/Edmondsson (S/GB), VW 1:29:36,4 2 Paddon/Kennard (NZ), Hyundai + 22,5 3 Sesks/Francis (LV), Škoda + 1:09,3 4 Gryazin/Aleksandrov (LV), Škoda + 1:12,6 5 Joona/Hussi (FIN), Škoda + 1:32,4 6 Mares/Bucha (CZ), Skoda + 2:48,6 7 Franceschi/Escartefique (F), Skoda + 2:52,8 8 Östberg/Bartrh (N/S), Citroën + 2:56,0 9 Marbellini/Lenzi (I), Škoda + 3:25,4 10 Gustafsson/Nilsson (S), Ford + 3:46,3

