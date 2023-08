Fabian Zeiringer mit klarem Ziel in Tschechien 11.08.2023 - 09:16 Von Toni Hoffmann

© Fessl Fabian Zeiringer

Die Österreicher Fabian Zeiringer und Angelika Letz streben im Opel Corsa Rally4 bei der Barum Czech Rally Zlin, dem tschechischen Lauf zur Europameisterschaft, einen Top-five-Platz in der ERC-Juniorenwertung an.

Auf ihrer sportlichen Reise durch Europa heißt das nächste Ziel für Fabian Zeiringer und Angelika Letz in der kommenden Woche Tschechien. Im Kalender der Rallye-Europameisterschaft (ERC) gehört die Barum Czech Rally Zlin vom 18. bis 20. August zu den Schlüsselveranstaltungen und Höhepunkten nicht nur der Europameisterschaft, sondern auch der Rallye-Meisterschaft der Tschechischen Republik. Dementsprechend beliebt ist der Lauf, der 13 Sonderprüfungen über 200 Wertungskilometern zu bieten hat, bei den Rallye-Teams.



Fabian Zeiringer weiß aus eigener Erfahrung, was ihn und seine Co-Pilotin erwartet. Der 27-jährige Steirer und die Oberösterreicherin waren hier schon letztes Jahr mit ihrem Opel Corsa Rally4 im Teilnehmerfeld vertreten. «Besonders die Eröffnungs-Prüfung am Freitagabend direkt in Zlin ist ein Highlight vor Tausenden Zuschauern. Darauf freue ich mich schon besonders», erinnert sich der Birkfelder gerne zurück.



Doch auch die Renntage Samstag und Sonntag haben es mit je sechs Herausforderungen in sich. Fabian Zeiringer: «Es wird zum Teil sehr, sehr anspruchsvoll mit vielen Kuppen, schmalen Straßen und einem Mix aus Schotter und sehr schlechtem Asphalt. Aber gerade dieses Unruhige mag ich, das sollte mir eigentlich liegen.»



Fahrerisch möchte Zeiringer, «dort anschließen, wo ich vor zwei Wochen bei der ERC-Rallye in Rom aufgehört habe». Der siebte Platz in der Junioren-Wertung ist auch etwas, das die Zuversicht nährt und diesmal sogar von mehr träumen lässt. «Wir waren in Italien am zweiten Tag bei nur 0,6 Sekunden Rückstand am Kilometer auf die Spitze. Deshalb stecke ich mir diesmal die Top five in der ERC Junior als realistisches Ziel.»



Der Opel Corsa Rally4 steht wie immer top aufbereitet vom niederösterreichischen Waldherr Motorsport Team parat und wartet darauf, bei der Umsetzung des Vorhabens entscheidend mitzuhelfen. (Zeiringer)