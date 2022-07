Romaniacs, Tag 3: Lettenbichler stark, Jarvis stärker

Die dominierenden Piloten der vergangenen Jahre waren am dritten Offroad-Tag der Red Bull Romaniacs 2022 eine Klasse für sich. Manuel Lettenbichler wurde Zweiter, doch Graham Jarvis steht als Sieger vor dem Gesamtsieg.

KTM-Werkspilot Manuel Lettenbichler musste als Sieger am Donnerstag die Route am dritten Offroad-Tag für seine Verfolger eröffnen. Weil der Deutsche dadurch intensiver auf sein GPS achten musste, konnte er nicht seinen eigentlichen Speed fahren – dennoch wurde der 24-Jährige Zweiter und kletterte in der Gesamtwertung auf Platz 6.

Zur Erinnerung: Lettenbichler musste am ersten Tag einen Kupplungsschaden reparieren und bekam zudem eine Zeitstrafe von zwei Stunden aufgebrummt. Seitdem ist der vierte Romaniacs-Sieg in Folge für ihn abgehakt.

Für Graham Jarvis lief am Freitag dagegen alles wie am Schnürchen. Routiniert meisterte der bereits 47-Jährige das schwierige Terrain und fuhr in 5:28 Stunden den Tagessieg ein. Auf Lettenbichler hatte der Husqvarna-Pilot ein Polster von fast zwei Minuten herausgefahren, auf den Gesamtzweiten Teodor Kabakchiev sogar sechs.

Für den Engländer ist mit 16 min Vorsprung auf den Bulgaren nun der siebte Romaniacs-Sieg zum Greifen nahe!

Dritter wurde Sherco-Werkspilot Mario Roman. Michael Walkner, der mit dem Spanier um Platz 3 auf dem Podium kämpft, verlor als Vierter eine Minute. Am Samstag müsste der GASGAS-Pilot gut sieben Minuten auf Roman aufholen, um das Podest zu erreichen.

Aber Achtung: Das Ergebnis ist noch vorläufig und kann sich nach Auswertung der GPS-Daten durch Zeitstrafen ändern!

Vorbei ist das Red Bull Romaniacs in jedem Fall für Alfredo Gomez und Taddy Blazusiak (GASGAS), die beide ausschieden.

In der Silber-Kategorie lieferten sich Fabien Poirot und Chris Birch ein enges Rennen um den Tagessieg – mit dem besseren Ende für den Franzosen. Der Neuseeländer Birch war nur 21 sec langsamer.

In der Bronze-Wertung behauptete sich Matthias Walkner mit seiner Rallye-KTM erneut in den Top-5 und kann weiterhin vom Podestplatz träumen.

Alle Ergebnisse auf redbullromaniacs.com.

Provisorische Ergebnisse Red Bull Romaniacs, Renntag 3:

1. Graham Jarvis (Husqvarna) 5 Stunden 28 Minuten 2 Sekunden

2. Manuel Lettenbichler (KTM) 5:29:55

3. Mario Roman (Sherco) 5:32:27

4. Michael Walkner (GASGAS) 5:33:27

5. Teodor Kabakchiev (KTM) 5:34:35

6. Trystan Hart (KTM) 5:45:53

7. Matthew Green (KTM) 6:19:42

8. Suff Sella (KTM) 6:22:31

9. David Cyprian (KTM) 6:26:04

10. Dominik Olszowy (GASGAS) 6:35:06

Provisorische Gesamtwertung nach dem 3. Renntag:

1. Graham Jarvis (GB, Husqvarna) 16 Stunden 34 Minuten 25 Sekunden

2. Teodor Kabakchiev (BG, KTM) +15:44 min

3. Mario Roman (E, Sherco) +21:45

4. Michael Walkner (A, GASGAS) +28:12

5. Trystan Hart (CND, KTM) +39:48

6. Manuel Lettenbichler (D, KTM) +2:02:55 Stunden

7. Matthew Green (ZA, KTM) +2:12:43

8. David Cyprian (CZ, KTM) +2:30:19

9. Suff Sella (ISR, KTM) +3:54:46

10. Dieter Rudolf (A, Husqvarna) 5:18:27