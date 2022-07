Romaniacs, Tag 2: Manuel Lettenbichler brillierte

Nach der bitteren Zeitstrafe am ersten Tag hat Manuel Lettenbichler bei der Red Bull Romaniacs 2022 nichts mehr zu verlieren. Der Red Bull KTM-Pilot aus Kiefersfelden flog am Donnerstag förmlich zum Sieg.

Der zweite Offroad-Tag der Red Bull Romaniacs 2022 begann sehr früh. Bereits vor 9 Uhr hatten die Teilnehmer der Gold-Kategorie zwei Loops und drei Durchläufe der Live Maniacs Sektion in den Knochen, anschließend ging es nicht weniger herausfordernd ins ursprünglich und unberührte Hochgebirge der Karpaten. Auf 2200 Meter Höhe war es kühler, aber steil und steinig.

Für Manuel Lettenbichler schienen die Hürden weniger schwierig zu sein, denn der Deutsche, der am Mittwoch ein Fiasko erlebte, setzte die meisten Bestzeiten und war in 6:03 Stunden um sagenhafte 16 Minuten schneller als der zweitplatzierte Graham Jarvis – eine Wahnsinnsleistung des 24-jährigen KTM-Piloten, der sich damit in der Gesamtwertung von Platz 17 auf Rang 10 verbesserte.

Als Sieger am Mittwoch musste Jarvis den zweiten Tag eröffnen und baute, trotz seines großen Rückstands auf Lettenbichler, seine Gesamtführung weiter aus. Erster Verfolger des Husqvarna-Piloten bleibt der Bulgare Teodor Kabakchiev (KTM) als Zweiter mit 9:11 min Rückstand, auf Platz 3 folgt der Spanier Mario Roman auf Sherco (+17:20 min).

Erwähnenswert auch die starke Performance von Michael Walkner, übrigens nicht verwandt mit Matthias Walkner. Der GASGAS-Pilot wurde Fünfter am Donnerstag und belegt auch in der Gesamtwertung die fünfte Position. Mit nur sieben Minuten Rückstand auf Platz 3 ist ein Podium für den Salzburger in Reichweite.

In der Silber Klasse fuhr der Neuseeländer Chris Birch (KTM) den Tagessieg ein, Fabien Poirot (F) und Adam Giles (AUS) reihten sich dahinter auf den Plätzen zwei und drei ein.

In dem alpinen Terrain tat sich Romaniacs-Neuling Matthias Walkner mit seiner Rallye-KTM schwerer, doch als Fünfter der Bronzewertung büßte der Dakar-Sieger von 2018 nur 8 min auf Sieger Edgars Sillin (LV), der auch die Gesamtwertung anführt. Walkner ist Dritter mit 8 min Rückstand.

Übrigens: Besondere Abschnitte der Red Bull Romaniacs werden auf der offiziellen Website live im Internet gestreamt. Am Freitag beginnt die Übertragung um 10:45 Uhr.

Ergebnisse Red Bull Romaniacs, Tag 2:

1. Manuel Lettenbichler (KTM), 6:03:23 Stunden

2. Graham Jarvis (Husqvarna), 6:19:53

3. Teodor Kabakchiev (KTM), 6:24:17

4. Mario Roman (Sherco), 6:26:16

5. Michael Walkner (GASGAS), 6:31:19

6. Trystan Hart (KTM), 6:31:29

7. Sonny Goggia (KTM), 6:53:56

8. David Cyprian (KTM), 6:59:21

9. Matthew Green (KTM), 7:02:31

10. Dominik Olszowy (GASGAS), 7:22:25

Gesamtwertung nach dem 2. Renntag:

1. Graham Jarvis (GB, Husqvarna), 11 Stunden 6 Minuten 23 Sekunden

2. Teodor Kabakchiev (BG, KTM), +9,11 min

3. Mario Roman (E, Sherco), +17:20

4. Trystan Hart (CND, KTM), +21:57

5. Michael Walkner (A, GASGAS), +22:47

6. Sonny Goggia (I, KTM), +1:07:07 Stunden

7. Alfredo Gomez (E, GASGAS), +1:15:44

8. Matthew Green (ZA, KTM), +1:21:03

9. David Cyprian (CZ, KTM), +1:32:17

10. Manuel Lettenbichler (D, KTM), 2:01:02

Alle Ergebnisse auf redbullromaniacs.com.