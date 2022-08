Hard-Enduro-WM: Trystan Hard gewinnt Red Bull TKO

Trystan Hart toppt (KTM) beim Red Bull Tennessee Knockout in den USA erstmals in der Hard Enduro Weltmeisterschaft das Podium. Manuel Lettenbichler (KTM) holte mit Platz 2 zum Gesamtführenden Mario Roman (Sherco) auf.

Los ging das ‹Red Bull Tennessee Knockout› bereits am vergangenen Donnerstag mit dem ‹Straight Rhythm Prolog› mitten in Nashville. Spektakulär für die Zuschauer, jedoch ohne wirkliche Bedeutung für das Hauptrennen am Sonntag. Doch im Training auf dieser Prolog-Strecke verletzte sich Manuel Lettenbichler an der Ferse, konnte das nachfolgende Rennen vor großer Kulisse in Downtown Nashville aber dennoch als Zweiter hinter Alfredo Gomez abschließen.

Sonntag ging es dann ins ‹Multi Knockout› Format: In der ‹Hot Lap› starteten die Pro-Klasse mit 13 FIM-Fahrern im Starterfeld einzeln mit jeweils 30 Sekunden Abstand auf der kurzen Runde. Trystan Hart zeigte gleich in der Hot Lap, dass er mit dem unbedingten Siegeswillen nach Tennessee gekommen war und legte die beste Zeit vor. Danach ging es auf der langen Runde ins ‹Knock Out Race #1›, das wiederum Hart mit einer guten Minute vor Legende Taddy Blazusiak (GASGAS) für sich entscheiden konnte. Der Bulgare Teodor Kabakchiev wurde Dritter und Lettenbichler hatte als Vierter bereits mehr als zwei Minuten Rückstand auf Hart.

Nur die Top 20 aus dem ersten Rennen qualifizierten sich für den zweiten Lauf, in dem jeweils fünf Fahrer gegeneinander antraten, von denen die vier schnellsten weiter ins Finale rückten. Wieder war es Hart, der sich mit 1 Minute und 35 Sekunden Vorsprung vor Mario Roman an die Spitze katapultierte.

Im Finale wurde wiederum die kurze Strecke im Modus ‹30 Minuten plus eine Runde› gefahren. Richtig, Hart ließ auch im Finale in den gleichsam steinigen wie steilen Flussbetten und mit der frenetischen Anfeuerung von den Fans nichts anbrennen. Manuel Lettenbichler – noch gehandicapt von der Fersenverletzung am Donnerstag - blieb in den ersten vier Runden zwar an dem Kanadier dran, machte dann aber in der fünften und letzten Runde einen Fehler und musste abreißen lassen. So kam er immerhin als Zweiter ins Ziel und konnte Mario Roman auf den dritten Platz verweisen. Wichtig für den WM-Stand, denn somit konnte der Kiefersfeldener den Abstand auf den Sherco-Piloten in der Gesamtwertung auf einen Punkt verkürzen.

Delikat ist hier allerdings, dass es seitens Mario Roman einen Protest bei der FIM wegen des Resultats von Manuel bei den Romaniacs gibt, der bislang noch nicht entschieden wurde. Die Punkte von Manuel sind also noch nicht final gesichert. Wir erinnern uns: Manuel hatte am ersten der vier Renntage in Rumänien einen Kupplungsschaden und wechselte die Kupplung in der Strecke mit der eines Streckenpostens aus. Er bekam dafür eine Zeitstrafe von 2 Stunden, weshalb der Kiefersfeldener Sechster wurde.

Roman begründet den Protest damit, dass Graham Jarvis wegen eines ähnlichen Problems beim Erzberg disqualifiziert wurde. Hier zeigt sich, dass die WM hinsichtlich des Regelwerks noch Lücken zu haben scheint. Wenn es auch in diesem Punkt ein klares Regelwerk geben würde, hätte die FIM nach normalem Ermessen direkt am ersten Renntag oder spätestens in den Tagen nach den Romaniacs eine Entscheidung getroffen. SPEEDWEEK.COM recherchiert dies aktuell und wird berichten.

Für das siebte von acht WM-Rennen zieht die Hard-Enduro-Karawane weiter nach Kanada, wo in zwei Wochen vom 27. bis 28. August das Red Bull Outliers bei Calgary stattfinden und Hart sicherlich wieder einer der Favoriten sein wird.

Trystan Hart (KTM): «Ich stand vor dem Finale ein wenig unter Druck, weil ich jede Runde gewonnen hatte, und ich wollte diesen Schwung mitnehmen. Es ist ein tolles Gefühl, hier zu gewinnen. Die WM ist so hart umkämpft, dass ich mich einfach sehr glücklich bin, mit den Besten mithalten zu können. Es war ein unglaublicher Tag, ich kann dem Team und den Fans nicht genug für ihre Unterstützung danken. Dass die Fans mich so angefeuert haben, war großartig!»

Manuel Lettenbichler (KTM): «Vom ersten Qualifying an hatte ich heute große Probleme. Ich habe eine Fußverletzung, die ich nicht wirklich in den Griff bekommen habe, und auf den Bergabpassagen hier war es schwierig, die Hinterradbremse zu kontrollieren. Ich habe einfach versucht, jedes Rennen so zu fahren, wie es kam, und mein Bestes zu geben. Aber Trystan ist heute fantastisch gefahren, also Hut ab vor ihm.»

Mario Roman (Sherco): «Ich bin so glücklich, hier auf dem Podium zu stehen. Dieses Format ist so intensiv und man muss in jeder Runde sehr hart pushen. Ein Platz auf dem Podium ist auch für die Meisterschaft wichtig. Die Dinge sind eng, aber wir nähern uns dem Ende der Saison, also muss ich einfach versuchen, so gut wie möglich um den Titel zu kämpfen.»

Ergebnisse Red Bull Tennessee Knockout

Final Knockout Race

1. Trystan Hart (KTM) 5 Runden

2. Manuel Lettenbichler (KTM) 5 Runden, +1 Minute 19 Sekunden

3. Mario Roman (Sherco) 5 laps, +58 Sekunden

4. Wade Young (Sherco) 5 laps, +2:55

5. Teodor Kabakchiev (KTM) 4 laps

6. Ryder LeBlond (KTM) 4 laps, +39 Sekunden

7. Alfredo Gomez (GASGAS) 4 laps, +26 Sekunden

8. Graham Jarvis (Husqvarna) 4 laps, +43 Sekunden

9. Cody Webb (Sherco) 4 laps, +59 Sekunden

10. David Cyprian (KTM) 4 laps, +28 Sekunden

Hard Enduro Weltmeisterschaft 2022, Stand nach 6 von 8 Rennen

1. Mario Roman (Sherco) 88 Punkte

2. Manuel Lettenbichler (KTM) 87

3. Graham Jarvis (Husqvarna) 69

4. Teodor Kabakchiev (KTM) 63

5. Billy Bolt (Husqvarna) 62

6. Alfredo Gomez (GASGAS) 57

7. Michael Walkner (GASGAS) 49

8. Wade Young (Sherco) 47

9. David Cyprian (KTM) 46

10. Matthew Green (GASGAS) 36