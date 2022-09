Hard-Enduro-WM: Finale 2023 ist das GetzenRodeo

Die Hard-Enduro-Weltmeisterschaft wird im nächsten Jahr von acht auf zehn Events erweitert: Neu im Kalender sind zwei traditionsreiche Veranstaltungen in Deutschland in Südafrika.

Wie schon in diesem Jahr wird die Saison 2023 in der Region um das Tote Meer in Israel beginnen.



Auch Serbien ist im Kalender, dort wird wieder im Bereich Mokra Gora, Tara und Zlatibor gefahren.



Der Erzberg-Kult-Event in der Steiermark steigt 2023 vom 8. bis 11. Juni. Auch diesmal wird das Rennen live auf Red Bull TV zu sehen sein.

Wie schon in diesem Jahr machen sich die Hard-Enduro-Asse nach dem Abestone in Italien und der 20. Ausgabe der Red Bull Romaniacs auf einen Nordamerika-Tripp, der sie wieder nach Kanada und in die USA führen wird.

Auch die legendäre «Roof of Africa», die Mutter aller Hard-Enduro-Events, taucht 2023 im WM-Kalender auf. Südafrika ist ebenso neu dabei wie Deutschland mit dem GetzenRodeo. Am 3. und 4. November wird in der Nähe von Zschopau im Erzgebirge das WM-Finale stattfinden.

«Wir sind 2023 mit der Hard-Enduro-WM auf vier Kontinenten vertreten», freut sich WM-Manager Winfried Kerschhaggl. «Wir haben hart gearbeitet, um etablierte Events wie das Erzbergrodeo oder die Romaniacs mit neuen Events wie in Israel oder den Outliers zu mischen. Es ist spannend, die legendäre Roof of Africa in die Weltmeisterschaft aufzunehmen. Das spiegelt auch die steigende Zahl an Teilnehmern aus Südafrika wider.»

Vorerst liegt der Fokus auf 2022: Die Saison wird am 8. und 9. Oktober in Spanien mit dem Hixpania abgeschlossen. Im Duell um den WM-Titel hat Manuel Lettenbichler (Red Bull KTM) durch den Sieg in Kanada vier Punkte Vorsprung auf den Spanier Mario Roman (Sherco).

Provisorischer Kalender Hard-Enduro-WM 2023:

14./15. April: TBC/Israel

17.–20. Mai: XCross/SRB

8.–11. Juni: Red Bull Erzbergrodeo/A

7.–9. Juli: Red Bull Abestone/I

25.–29. Juli: Red Bull Romaniacs/RO

12./13. August: Red Bull TKO/USA

26./27. August: Red Bull Outliers/CDN

TBA: 24MX Hixpania Hard Enduro /E

TBA: Roof of Africa/ZA

3./4. November: 24MX GetzenRodeo/D