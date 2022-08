Manuel Lettenbichler (KTM): WM-Titel zum Greifen nah

Mit dem Triumph beim Red Bull Outliers in Kanada verzeichnete der Kiefersfeldener KTM-Werksfahrer Manuel Lettenbichler den vierten Sieg in der aktuellen Hard-Enduro-WM und ist damit Gesamtführender.

Durch eine Verletzung an der Ferse noch etwas gehandicapt, konnte Manuel Lettenbichler dennoch beim Red Bull Outliers Lokalmatador Trystan Hart (KTM) auf den zweiten Platz verweisen und die Führung in der Gesamtwertung übernehmen. Nach dem Sprintrennen in den Badlands bei Calgary sprach SPEEDWEEK.com mit ihm.

Manuel, wie bist du ins Rennen gekommen?

Dieses Rennen war mega anstrengend, intensiv und eng. Der Kampf mit Trystan war einer der besten und intensivsten meiner Karriere. Das war so knapp, Trystan ist unglaublich gut gefahren. Mein Start war extrem schlecht, ich war Letzter. Es lag am Dead-Engine-Modus und es gab etwas Verwirrung. Wir haben die Motoren etwas warmlaufen lassen und dann kam das Zeichen, die Motoren auszuschalten. Das habe ich gemacht, aber es kam gleich wieder das Zeichen, die Motoren zu starten. Die meisten hatten den Motor wohl noch am Laufen, sodass ich als Letzter loskam. Dann bin ich aber gleich vorgefahren und war in der Führungsgruppe mit Trystan und Mario Roman dabei. In der zweiten Runde konnten Trystan und ich uns von Mario etwas absetzen.

Wie bist du mit der Strecke und dem Terrain in den Badlands klargekommen?

Die Strecke war nicht einfach zu fahren, extrem seltene Bodenverhältnisse, brutal lose, sehr rutschig. Da waren sehr viele Auffahrten dabei, wo du viel Zeit gewinnen konntest, wenn du in einem hochgekommen bist. Denn das Zick-Zack kostet natürlich viel Zeit.

Wie konntest du dich von Trystan absetzen?

Ich bin bis zur letzten Runde mit Trystan in ständigem Wechsel gewesen, er vorne, ich vorne, er vorne, aber keiner konnte sich vom anderen absetzen. Bei einer der letzten Auffahrten habe ich ihn dann nochmals überholen können, denn Trystan wurde beim Überrunden eines Fahrers etwas zu weit nach rechts getragen, sodass ich ihn dort überholen konnte. Den kleinen Vorsprung habe ich bis ins Ziel bringen können, obwohl ich es direkt vor dem Ziel noch mal spannend gemacht habe, ein kleiner Schreckmoment, weil mir das Bike kurz ausgeglitten ist.

Wie bewertest du das Ergebnis mit Blick auf das letzte Rennen in Spanien Anfang Oktober?

Der Sieg war für die Weltmeisterschaft extrem wichtig. Da Mario Dritter geworden ist, habe ich in der Weltmeisterschaft nun etwas Puffer. Dennoch garantieren die vier Punkte auf Mario nichts, das ist immer noch extrem eng. Aber wir werden wie immer unser Bestes geben und schauen, wo wir in Spanien rauskommen. Über das Ziel brauchen wir nicht zu reden, das ist klar.

Hat dich die Verletzung vom TKO beeinträchtigt?

Die Ferse, die ich mir beim TKO verletzt habe, ist noch nicht bei 100 Prozent, aber das hat sich in den letzten zwei Wochen ganz ordentlich entwickelt. Ich bin zuversichtlich, dass ich beim Hixpania wieder bei 100 Prozent sein werde.

Ergebnisse Red Bull Outliers/CND:

1.Manuel Lettenbichler (KTM), Checkpoint 37 (Finish), 2 Stunden 20 Minuten 14 Sekunden

2. Trystan Hart (KTM), CP 37, 2:20:20 h

3. Mario Roman (Sherco), CP 37, 2:24:06

4. Graham Jarvis (Husqvarna), CP 37, 2:45:34

5. Taddy Blazusiak (GASGAS) CP 37 2:47:48

6. David Cyprian (KTM), CP 34, 2:41:17

7. Teodor Kabakchiev (KTM), CP 24, 2:42:41

8. Michael Walkner (GASGAS), CP 31, 2:36:37

9. Suff Sella (KTM), CP 26, 2:41:37

10. Cory Grafunder (Husqvarna), CP 25, 2:42:33

Stand nach 7 von 8 Rennen:

1. Manuel Lettenbichler (KTM), 107 Punkte

2. Mario Roman (Sherco), 103

3. Graham Jarvis (Husqvarna), 82

4. Teodor Kabakchiev (KTM), 72

5. Billy Bolt (Husqvarna), 62

6. Alfredo Gomez (GASGAS), 57

7. Michael Walkner (GASGAS), 57

8. David Cyprian (KTM), 57

9. Trystan Hart (KTM), 50

10. Wade Young (Sherco), 46