Red Bull Outliers: Nächster Sieg für Lettenbichler

Der Bayer Manuel Lettenbichler (KTM) hat mit dem Red Bull Outliers in der Nähe von Calgary in Kanada das siebte von acht Rennen der Hard-Enduro-WM gewonnen und die Führung in der Gesamtwertung übernommen.

Begonnen wurde das Event mit einem Prolog in den Straßen der kanadischen Metropole Calgary. Im klassischen SuperEnduro-Format mit künstlichen Hindernissen abgehalten, sollten die Startpositionen für das Main-Event am Sonntag ermittelt werden. Ein wolkenbruchartiger Regen machte allerdings einen Strich durch die Rechnung und setzte die Strecke derart unter Wasser, dass die Durchführung der finalen Läufe unmöglich gemacht wurde. Zusätzlich gab es – wohl auch durch die Witterungsverhältnisse verursachte – Probleme mit dem Zeitnahmesystem, sodass die FIM-Jury entschied, das Rennen zu stoppen und die Ergebnisse des ersten Laufs als Grundlage zu nehmen.

In den Badlands bei Calgary hatten die Piloten eine Renndauer von zweieinhalb Stunden in dem Mehrrunden-Format zu absolvieren. In der surrealen, mondähnlichen Landschaft war es Trystan Hart, der vom Start an seine Ambitionen auf den Sieg in der Heimat zeigte. Mario Roman und Manuel Lettenbichler blieben jedoch an dem Lokalmatador dran und die drei wechselten immer wieder die Führung, jedoch ohne sich jeweils absetzen zu können. Manuel setzte dann mit aller Gewalt zur letzten Attacke an, der Hart noch folgen konnte, Roman jedoch nicht. Obwohl der Kiefersfeldener auf seiner KTM auf den letzten 20 Metern vor dem Ziel einen Fehler machte, brachte er immerhin einen Vorsprung von 6 Sekunden auf Hart ins Ziel und sicherte sich damit die volle Punktzahl von 20 für die WM-Rangliste.

Spannender hätte die Ausgangslage in der Weltmeisterschaft vor dem Outliers in Kanada kaum sein können. Roman führte nach dem Tennessee Knockout in den USA mit einem Punkt vor Lettenbichler, der sich beim TKO an der Ferse verletzt hatte. Zwischen dem Deutschen und dem Spanier knistert es also schon durch den Stand in der Weltmeisterschaft. Jedoch liegt noch ein Protest seitens des Spaniers bei der FIM gegen Lettenbichlers Wertung bei den Romaniacs in der Luft, der wohl erst im Lauf des Septembers entschieden wird. Wird dem Protest stattgegeben, dann könnte Lettenbichler die 10 Punkte aus Rumänien verlieren und würde dann nur Chancen auf den Gesamtsieg haben, wenn Roman beim Hixpania, dem letzten Rennen der WM am 7. und 8. Oktober in Spanien, ausfallen oder ein unerwartet schlechtes Ergebnis einfahren sollte. Mit Lettenbichlers Sieg beim Outliers und Romans drittem Rang liegen nun vier Punkte zwischen den beiden. Somit ist die Bühne für den Showdown in Spanien Anfang Oktober bestens und für alle Fans hochgradig spannend vorbereitet.

Manuel Lettenbichler: «Ich bin ziemlich müde, aber umso mehr freue ich mich über den Sieg. Es war ein epischer Kampf über die ganze Dauer. Das Rennen war intensiv, wir haben die Führung fast die ganze Zeit gewechselt. Trystan wollte unbedingt gewinnen und hat nicht aufgegeben, aber das habe ich auch nicht getan und es am Ende zum Sieg geschafft. Auch für die Meisterschaft ist das ein ziemlich gutes Ergebnis. Ich führe jetzt eine Veranstaltung vor Schluss, und da Trystan Zweiter wurde, hat das auch ein paar zusätzliche Punkte zwischen Mario und mir gebracht.»

Trystan Hart konnte zwar nicht den erhofften Heimsieg einfahren, aber der Kanadier genoss den Kampf mit Lettenbichler und ist mit seinem zweiten Platz und seiner Leistung zufrieden: «Mann, das war ein verrücktes Rennen. Mani, Mario und ich sind kompromisslos auf Sieg gefahren. Es war das ganze Rennen über ein Kampf. Ich habe mit Mani die Plätze getauscht, und dann ging es zwischen uns beiden auf den letzten Runden um alles. Jedes Mal, wenn ich dachte, ich könnte mich absetzen, machte ich einen Fehler und umgekehrt. Es war zweieinhalb Stunden lang ein Wahnsinnsrennen.»

Graham Jarvis (Husqvarna), der bei den Romaniacs den siebten Triumph feiern konnte, liegen diese Sprint-Formate wie TKO und Outliers nicht sonderlich. Immerhin schaffte er es vor Taddy Blazusiak als Vierter ins Ziel und eroberte damit genug Punkte in der Gesamtwertung, um seinen dritten Platz zu sichern.

Der Österreicher Michael Walkner, der verletzungsbedingt beim TKO in den USA passen musste, brachte seine GASGAS beim Outliers als Achter ins Ziel und belegt in der Gesamtwertung nach dem vorletzten Rennen den respektablen siebten Platz.

Ergebnisse Red Bull Outliers/CND:

1.Manuel Lettenbichler (KTM), Checkpoint 37 (Finish), 2 Stunden 20 Minuten 14 Sekunden

2. Trystan Hart (KTM), CP 37, 2:20:20 h

3. Mario Roman (Sherco), CP 37, 2:24:06

4. Graham Jarvis (Husqvarna), CP 37, 2:45:34

5. Taddy Blazusiak (GASGAS) CP 37 2:47:48

6. David Cyprian (KTM), CP 34, 2:41:17

7. Teodor Kabakchiev (KTM), CP 24, 2:42:41

8. Michael Walkner (GASGAS), CP 31, 2:36:37

9. Suff Sella (KTM), CP 26, 2:41:37

10. Cory Grafunder (Husqvarna), CP 25, 2:42:33

Stand nach 7 von 8 Rennen:

1. Manuel Lettenbichler (KTM), 107 Punkte

2. Mario Roman (Sherco), 103

3. Graham Jarvis (Husqvarna), 82

4. Teodor Kabakchiev (KTM), 72

5. Billy Bolt (Husqvarna), 62

6. Alfredo Gomez (GASGAS), 57

7. Michael Walkner (GASGAS), 57

8. David Cyprian (KTM), 57

9. Trystan Hart (KTM), 50

10. Wade Young (Sherco), 46