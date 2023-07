Romaniacs: Kabakchiev-Tagessieg, Letti bleibt vorne

Teodor Kabakchiev bewältigte die Herausforderung an Tag 2 am besten

An Tag 2 der 20. Ausgabe der «Red Bull Romaniacs» fuhr Teodor Kabakchiev (Econt KTM) die schnellste Zeit, Manuel Lettenbichler verteidigte als Zweiter seine Gesamtführung erfolgreich.

Nach den extremen Verhältnissen am Mittwoch waren die Fahrer am Donnerstag zum Start in den zweiten Offroad-Tag froh, gutes Wetter und trockene Strecken vorzufinden. Die schwierigen Bedingungen am Vortag hatten die Zeiten teils weit auseinandergezogen, es galt also für viele die Lücke zu schließen. Am Ende schafften es aber wieder nicht alle Fahrer vor dem erneuten Regen ins Ziel, einige hatten also doch wieder harte letzte Stunden auf der Strecke.

Für die Gold-Klasse ging es nach dem Start direkt in einige technisch anspruchsvolle Passagen, bevor sie die zweite Stage der LIVEmaniacs am «Damned Dam» erreichten. Dort erwartete sie eine extrem steile Auffahrt mit Schrägfahrten, spitzen Kurven, losen Felsen und tiefen Spurrillen, was das Überholen sehr schwer machte. Der Bayer Manuel Lettenbichler konnte zunächst seine Führung ausbauen, doch sein KTM-Teamkollege Trystan Hart fuhr in den drei Runden die schnelleren Zeiten. Drittbester der LIVEmaniacs war Sonny Goggia aus Italien.

«Letti» führte das Rennen lange allein und mit Abstand an, Hart kämpfte sich heran, bis er durch einen Navigationsfehler vor dem Servicepunkt wieder wertvolle Zeit verlor. Billy Bolt (Husqvarna) und Teo Kabakchiev (KTM) lieferten sich ein heißes Battle nach dem Servicepunkt. Als Kabakchiev es endlich schaffte, Billy zu überholen, gab er alles und raste durch die schweren technischen Sektionen, um auch Mani einzuholen.

Wade Young (Sherco) kämpfte darum, in der Führungsgruppe zu bleiben, wurde dann jedoch von Michael Walkner (GASGAS) in den langen und harten Passagen am Ende des Tages eingeholt.

Graham Jarvis (Husqvarna) verlor durch einen Navigationsfehler gleich am Anfang des Tages ebenfalls wertvolle Zeit und hatte Schwierigkeiten, diesen wieder gut zu machen, kam jedoch noch als Achter ins Ziel.

Am Ende des Tages wurde der Kampfgeist von Teo Kabakchiev mit der schnellsten Zeit und somit dem Tagessieg belohnt, Mani Lettenbichler wurde Zweiter, Billy Bolt beendete die 92 Kilometer auf Platz 3.

«Es war ein guter Tag», berichtete der Tagessieger aus Bulgarien. «Ich bin ziemlich gut gestartet und habe Graham und Michael früh überholt. Dann sah ich Billy und Wade, wollte unbedingt vorbei und überholte sie vor dem Servicepunkt. Fünf Minuten lang habe ich mich dann verfahren, sodass wir schließlich doch zusammen am Service ankamen. Billy und ich sind danach zusammen gefahren, er hat mich überholt, dann ich ihn wieder, dann war ich allein. Ich glaube, langsam kann ich zeigen, dass ich technisch besser geworden und nicht nur der ‚Fast Guy‘ bin – das ist auf den schweren Passagen wichtig.»

In der Gesamtwertung führt weiter Lettenbichler, Trystan Hart liegt auf Platz 2, Billy Bolt auf 3. «Ich war echt noch ein bisschen platt von gestern», gestand Letti. «Also versuchte ich, so sicher wie möglich zu fahren und keine Fehler zu machen. Ich freue mich total, als erster ins Ziel gefahren zu sein.»

Ergebnisse Red Bull Romaniacs 2023, Gold-Klasse, Offroad-Tag 2 (27. Juli):

1. Teodor Kabakchiev, KTM, 4:55,45 Stunden

2. Manuel Lettenbichler, KTM, 4:57,46 Stunden

3. Billy Bolt, Husqvarna, 5:09,18 Stunden

4. Trystan Hart, KTM, 5:10,46 Stunden



Die kompletten Ergebnislisten sind hier verfügbar.