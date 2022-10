Zwei spannende GT-Felder bei Motorsport Games 2022

Mit dem GT Cup und dem GT Sprint Cup gibt es bei den anstehenden FIA Motorsport Games auf der Strecke in Le Castellet zwei Disziplinen mit GT3-Autos. Einige hochkarätige Fahrer und Teams treten an.

2018 hatte SRO-Boss die Idee zu einem GT3-Rennen, in dem einzelne Nationen gegeneinander antreten. Das Event fand auf der Strecke von Bahrain statt und nannte sich FIA GT Nations Cup. Das Konzept wurde für 2019 auf weitere Disziplinen aufgebohrt und so entstanden die FIA Motorsport Games, die in Vallelunga und Rom ausgetragen wurden. Am anstehenden Wochenende (27. bis 30. Oktober 2022) gibt es nun die nächste Ausgabe der Games - Schauplatz sind der Circuit Paul Ricard in Le Castellet und auch die Stadt Marseille.

Anstatt nur eine gibt es dieses Jahr nun zwei GT-Disziplinen: Der GT Cup und der GT Sprint Cup. Der GT Cup orientiert sich am selben Format wie schon der ursprüngliche FIA GT Nations Cup in Bahrain. Pro Auto treten jeweils ein Bronze- und ein Silberpilot gemeinsam an, um ihre Nation zu vertreten. Für Deutschland sind dies beispielsweise Valentin Pierburg (Bronze) und Fabian Schiller (Silber) in einem Mercedes-AMG GT3, den SPS Automotive Performance technisch betreut. Für die Schweiz fahren Dexter Müller (Bronze) und Yannick Mettler (Silber) ebenfalls in einem Mercedes-AMG GT3 von SPS Automotive Performance.

Nach freien Trainings und Qualifying wird es für den GT Cup am Freitag ab 18:30 Uhr so richtig spannend. Dann steigt das einstündige Qualifying Race 1. Am Samstag um 11:10 Uhr folgt dann das Qualifying Race 2 und das Hauptrennen um 14:15 Uhr (beide ebenfalls über eine Stunde). An dieser Stelle ist eine vorläufige Entrylist und der Zeitplan hinterlegt.

Neu im Programm der FIA Motorsport Games ist seit 2022 der GT Sprint Cup, der noch mehr Spektakel verspricht. Pro Auto gibt es jeweils nur einen Fahrer und es können auch Profis (Gold- oder Platin-Status) teilnehmen. Für Deutschland tritt Luca Stolz im Mercedes-AMG GT3 von SPS Automotive Performance an. Hochwertige Konkurrenten sich beispielsweise Mirko Bortolotti im Lamborghini Huracán GT3 für Italien, Dries Vanthoor im Audi R8 LMS GT3 für Belgien oder Daniel Juncadella im Mercedes-AMG GT3 für Spanien.

Der GT Sprint Cup findet komplett am Sonntag statt. Qualifying ist um 12:10 Uhr und das einstündige Rennen startet um 15:50 Uhr. An dieser Stelle gibt es einen Blick auf die vorläufige Entrylist und den Zeitplan.