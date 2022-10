Wittmann und van der Linde beim IMSA-Auftakt im BMW

Sheldon van der Linde und Marco Wittmann werden die beiden ersten Saisonrennen der amerikanischen IMSA-Serie 2023 (Daytona und Sebring) als jeweils dritte Fahrer im BMW M Hybrid V8 bestreiten.

In der Saison 2023 kommt BMW mit dem M Hybrid V8 in den Prototypensport zurück. Die Marke aus München wird zunächst lediglich die amerikanische IMSA-Serie bestreiten, bevor das Programm 2024 auf die Sportwagen-WM (FIA WEC) ausgeweitet wird. Bereits seit einiger Zeit sind die vier Stammfahrer für die beiden BMW-Fahrzeuge in der IMSA-Serie klar. Dabei handelt es sich um Philipp Eng, Connor de Phillippi, Augusto Farfus und Nick Yelloly.

Üblicherweise treten bei den IMSA-Langstreckenrennen mehr als zwei Piloten pro Auto an. Nun steht fest, wer bei den 24h Daytona (Ende Januar 2023) und den 12h Sebring (Mitte März 2023) ebenfalls noch im BMW M Hybrid V8 sitzen wird: Sheldon van der Linde und Marco Wittmann. Beide haben bereits Erfahrung sowohl mit Rennen in der IMSA-Serie als auch dem BMW M Hybrid V8 gesammelt. Wittmann hatte den BMW M Hybrid V8 beispielsweise bei den diese Woche ausgetragenen Testfahrten in Road Atlanta pilotiert.

«Ich freue mich riesig, auch in der kommenden Saison wieder in der IMSA-Serie Rennen zu fahren und bei Klassikern wie den 24 Stunden von Daytona und den 12 Stunden von Sebring dabei zu sein», so Wittmann. «Ich habe schon einige Testtage im BMW M Hybrid V8 absolviert und bin begeistert, bei so einem Projekt dabei zu sein. Das Fahrzeug hat viel Abtrieb, viel Leistung, keine Fahrhilfen wie ABS - ein richtiger Prototyp eben. Es wird sehr cool werden, die vier IMSA-Stammfahrer zu unterstützen.»

Auch van der Linde freut sich natürlich über den Einsatz im BMW M Hybrid V8 in Sebring und Daytona: «In Amerika Rennen zu fahren, ist immer etwas ganz Besonderes. Ich bin stolz, im nächsten Jahr ein Teil des LMDh-Programms sein zu können. Daytona ist ein fantastisches Rennen mit einer unglaublichen Historie. Ich freue mich, dort nun schon zum zweiten Mal in Folge für das BMW M Team RLL antreten zu können. Dass es diesmal in Daytona und Sebring um den Gesamtsieg geht, macht die Events umso aufregender.»

Zu welchem Vollzeit-Fahrer-Duo van der Linde und Wittmann zugeordnet werden, hat BMW noch nicht verkündet. Klar ist hingegen, dass in Daytona zumindest in einem BMW ein vierter Pilot Gas geben wird. Dabei handelt es sich um IndyCar-Star Colton Herta.