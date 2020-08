Positiver COVID-19-Test bei WEC-Pilot Gabriel Aubry

Gabriel Aubry wird nicht am Rennen der FIA WEC in Spa-Francorchamps teilnehmen. Er wurde positiv auf COVID-19 getestet. Auch das Team Algarve Pro Racing tritt nicht beim Rennen in Belgien an.

Am Freitag gab es bereits eine erste Ankündigung der FIA WEC, dass Gabriel Aubry unter Verdacht auf COVID-19 steht. Nun folgte nach dem Ergebnis eines zweiten Tests die Gewissheit, dass der Franzose infiziert ist. Aubry wollte im Oreca 07 von Jackie Chan DC Racing (Jota Sport) am gerade stattfindenden Rennwochenende der Sportwagen-WM teilnehmen, muss nun aber passen.

«Es tut mir sehr leid, dass ich an diesem Wochenende nicht an der Seite meiner Teamkollegen kämpfen kann», erklärt Aubrey, der sich das Fahrzeug mit Ho-Pin Tung und Will Stevens hätte teilen sollen. «Ich wünsche ihnen alles Gute für dieses Rennen, werde in der Zwischenzeit weiterhin das WEC-Verfahren befolgen und hoffe, dass ich für die nächste Runde der ELMS zurück bin.»

Nach einer Rückverfolgungsinitiative wurden die Personen, mit denen der Fahrer in engem Kontakt stand - 3 Mitglieder des JOTA Sport-Teams, 16 Mitglieder des Algarve Pro Racing-Teams, mit denen er letzte Woche in Spa an der European Le Mans Series teilgenommen hat, sowie 3 Techniker von Goodyear und ein Mechaniker von Rebellion wurden unter Quarantäne gestellt, bis die Ergebnisse der PCR-Tests bekannt waren.

Die Ergebnisse für drei Mitglieder des Algarve Pro Racing-Teams wurden als positiv bestätigt, ein Fahrer und zwei weitere Teammitglieder. Infolgedessen befindet sich das Team derzeit im Hotel unter Quarantäne. Somit wird Algarve Pro Racing an diesem Wochenende nicht an den 6 Stunden Spa-Francorchamps teilnehmen. Keiner der positiven Fälle hättte Symptome entwickelt.

Alle anderen Tests, die an Personen durchgeführt wurden, die in engem Kontakt mit Gabriel Aubry standen, wurden als negativ zurückgegeben. Vorsichtshalber wurde jedoch entschieden, dass all diese Personen an diesem Wochenende keinen Zugang zum Fahrerlager haben.