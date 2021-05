6h Spa: Der WEC-Auftakt 2021 im Fernsehen und Stream 01.05.2021 - 12:11 Von Oliver Müller

FIA WEC © LAT Prototypen und GTE-Renner: Die FIA WEC bietet wieder jede Menge Action

Am heutigen Samstag startet die FIA WEC in die Saison 2021. Toyota und Alpine gehen in der Hypercar-Klasse ins Rennen. So kann die Action im Fernsehen und im Live-Stream über Internet bzw. per App angeschaut werden.