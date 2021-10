Alpine-LMP1 darf auch 2022 in der FIA WEC mitfahren

Der Alpine A480 könnte auch in der Saison 2022 der Sportwagen-WM (FIA WEC) mit von der Partie sein. Das Fahrzeug ist ein alter Oreca-LMP1 und startet bereits 2021 in der Serie. Ab 2024 fährt Alpine dann mit einem LMDh.

In der FIA WEC brach zur Saison 2021 bekanntlich eine neue Epoche an. Die Hypercars übernahmen die Spitze des Feldes von den LMP1. Aktuell haben aber nur Toyota und Glickenhaus ein Hypercar im Programm, sodass das Feld zahlenmäßig recht überschaubar ist. Somit wurde es auch Alpine gestattet, mit einem alten Oreca-LMP1 (ein Fahrzeug, das zuvor auch als Rebellion R13 bekannt war), in der Hypercar-Klasse mitzufahren. Um das Fahrzeug auf das Zeiten-Niveau der (echten) Hypercars zu bringen, wurde eine entsprechende Balance of Performance (BoP) erarbeitet.

Lange war unklar, ob das Alpine A480 getaufte Fahrzeug auch 2022 in der FIA WEC antreten darf. Die FIA hat die Ausnahmegenehmigung nun aber verlängert und dem französischen Hersteller somit grünes Licht für die kommende Saison erteilt. Dies geschah auch vor dem Hintergrund zweier Fakten.

Erstens: Auch 2022 werden noch nicht viele (echte) Hypercars in der FIA WEC auflaufen. Toyota gilt als gesetzt. Unklar ist aber, wie das Programm von Glickenhaus im kommenden Jahr aussehen wird. Der amerikanische Hersteller lässt beispielsweise die beiden letzten Rennen 2021 in Bahrain aus und ist bekanntlich auch erst später in die aktuelle Saison gestartet. Peugeot wird 2022 zwar in die WM einsteigen, doch ein genaues Datum/Rennen steht noch nicht fest. Somit macht die weitere Zulassung des Alpine für 2022 natürlich Sinn.

Zweitens: Alpine hat vor kurzen bestätigt, ab 2024 mit einem neuen Rennwagen in der WEC fahren zu wollen – ein Renner auf LMDh-Basis wird gerade zusammen mit Oreca entwickelt. Durch die Zulassung des A480 wird Alpine also weiter in der Serie gehalten und kann die Zeit bis 2024 überbrücken.

Unklar ist vor diesem Hintergrund aber, wie es mit dem A480 im Jahre 2023 weitergeht. Dann kommen ganz viele andere Hersteller in die Hypercar-Klasse der WEC - beispielsweise Ferrari, Porsche, Cadillac oder Audi. Das bringt natürlich viele Herausforderungen für die BoP. Gut möglich, dass der A480 dann nicht mehr zugelassen wird, um das BoP-Puzzle nicht noch weiter zu verkomplizieren. Vielleicht reaktiviert Alpine dann den A470. Mit diesem Fahrzeug fuhren die Franzosen bis 2020 in der LMP2-Klasse der WEC. Oder der A480 bekommt seine Ausnahmegenehmigung um ein weiteres Jahr verlängert? Hierzu wird es sicherlich im Laufe des Jahres 2022 eine Auflösung geben.