Werksfahrer Marco Sorensen wieder Vollzeit in der WEC 20.01.2022 - 06:59 Von Oliver Müller

© LAT Marco Sorensen hat große Erfolge mit Aston Martin eingefahren

Marco Sørensen kehrt in der Saison 2022 wieder zurück in die Sportwagen-WM (FIA WEC). Der Däne fährt im Aston Martin Vantage AMR von TF Sport in der GTE-Am-Klasse. 2016 und 2019/20 holte er den GTE-Pro-Titel.