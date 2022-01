Ferrari benennt offizielle Paarungen für FIA WEC 2022

Antonio Fuoco ersetzt Daniel Serra im Ferrari 488 GTE Evo #52. Das andere Auto steuern weiterhin Alessandro Pier Guidi und James Calado. Konkurrenz in der GTE Pro sind die Werkswagen von Corvette und Porsche.

In der Saison 2022 wird es in der GTE-Pro-Klasse der Sportwagen-WM (FIA WEC) nochmals ordentlich zur Sache gehen. Fahrzeuge von drei Herstellern sind in der Kategorie mit dabei. Porsche und Corvette entsenden ihre Werksautos. Dazu kommen die beiden Ferrari 488 GTE Evo von AF Corse. Ferrari hat nun die offiziellen Fahrerpaarungen für die beiden roten Renner verkündet. Dabei gibt es im Vergleich zu 2021 eine Änderung.

So wird nun Antonio Fuoco die #52 gemeinsam mit Miguel Molina steuern. Molina hat damit den dritten Teamkollegen in drei Saisons. 2019/20 fuhr er mit Davide Rigon, 2021 mit Daniel Serra und nun eben mit Fuoco. Der Italiener war zunächst aus dem Formelsport bekannt, startete aber 2021 schon für Cetilar Racing in der GTE-Am-Wertung der WEC im Ferrari.

Ich freue mich wirklich sehr über diese Chance», so Fuoco. «Denn sie steht am Ende eines Wachstumspfades in der Welt des Rennsports mit geschlossenen Rädern von 2019 bis heute. Ich freue mich über diese Möglichkeit und hoffe, 2022 dem Team und Ferrari helfen zu können.»

Auch Molina geht positiv gestimmt in die neue Saison. «Ich freue mich, wieder am Start der Weltmeisterschaft zu stehen, die ich mit einem neuen Teamkollegen angehen werde», erklärt er. «Antonio hat letztes Jahr in der GTE-Am-Klasse hervorragende Arbeit geleistet und sich als sehr konkurrenzfähiger Fahrer erwiesen. Wir sind bereit, in einer für die Zukunft wichtigen Zeit um den Sieg zu kämpfen. Die Leistung, die am Ende der letzten Saison gezeigt wurde, stimmt mich sehr optimistisch und ich kann es kaum erwarten, in Sebring zu starten. Ich möchte Daniel für das danken, was er in der vergangenen Saison geleistet hat. Er war ein vorbildlicher Teamkollege, konstant sehr schnell.»

Dieselbe Paarung wie zuletzt gibt es hingegen im Schwesterwagen mit der Nummer #51. Hier werden weiterhin Alessandro Pier Guidi und James Calado gemeinsam Gas geben. Das Duo ist amtierender GTE-Weltmeister nach einem kontroversen Saisonfinale in Bahrain, als es eine Kollision mit einem Porsche gab.

Bei Ferrari steht im Jahr 2022 neben den Auftritten in der FIA WEC viel Arbeit auf der Agenda. Aktuell werden zwei neue Rennwagen entwickelt. Das sind ein Hypercar für die große Prototypen-Klasse und auch eine Neuauflage des GT3-Autos.