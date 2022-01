Weltmeister Sébastien Ogier fährt 2022 in der FIA WEC 31.01.2022 - 18:51 Von Oliver Müller

© LAT Sébastien Ogier gewann acht Titel in der Rallye-WM

Großer Zugang für die Sportwagen-WM. Der achtmalige Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier tritt in der Saison 2022 in der FIA WEC an. Er startet in der LMP2-Klasse und fährt einen Oreca 07 vom Richard Mille Racing Team.