Fahrer für Porsche von GR Racing in WEC stehen fest

Neben Michael Wainwright und Benjamin Barker soll auch der Italiener Riccardo Pera für das britische Team GR Racing in der Sportwagen-WM (FIA WEC) an den Start gehen. Einsatzfahrzeug ist weiterhin der Porsche 911 RSR.

In der FIA WEC füllen sich so langsam die Cockpitbesatzungen für die Saison 2022, die (nach derzeitigem Stand) am 18. März mit einem 1000 Meilen Rennen in Sebring beginnen soll. Nun ist auch klar, welche Fahrer für GR Racing antreten werden. Neben Gentleman Michael Wainwright und Benjamin Barker soll auch Riccardo Pera ins Steuer greifen. Das hat der Italiener per Social Media verraten.

Der 22-Jährige ist bereits seit drei Saisons in der Sportwagen-WM unterwegs - fuhr jedoch für das Team Project 1 (2021) und Dempsey-Proton Racing (2018/19 bzw. 2019/20). Nun folgt also der Wechsel zum britischen Rennstall GR Racing. In Bezug auf das Fahrzeug wird sich Pera aber nicht sonderlich umstellen müssen. Denn wie GR Racing setzen auch Project 1 und Dempsey-Proton Racing auf den Porsche 911 RSR.

GR Racing fährt weiterhin in der GTE-Am-Wertung der WEC. Dort sind 13 Fahrzeuge fest eingeschrieben. Die Porsche-Fraktion besteht aus GR Racing und je zwei Wagen von Project 1 und Dempsey-Proton Racing. Dazu kommen fünf Ferrari 488 GTE (zwei von AF Corse und jeweils einer von Spirit of Race, Iron Dames und Iron Lynx). Das Feld komplettieren drei Aston Martin Vantage AMR. Die Besatzungen der britischen Boliden stehen ebenfalls bereits fest. Highlight der WEC sind natürlich die 24h Le Mans, die 2022 (nach derzeitigem Stand) für den 11./12. Juni angesetzt sind.