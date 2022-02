Ex-Formel 1-Pilot Daniil Kvyat startet 2022 in WEC

Der Russe fährt einen Oreca 07 von G-Drive Racing in der LMP2-Klasse. Seine Teamkollegen sind der Australier James Allen und Rene Binder aus Österreich. Es ist zudem das Sportwagen-Debüt von Daniil Kvyat.

Nächster spektakulärer Zugang für die Sportwagen-WM: Daniil Kvyat wird 2022 in der FIA WEC an den Start gehen. Der bekannte Motorsportler aus Russland fährt einen Oreca 07 von G-Drive Racing und startet somit in der LMP2-Klasse. «Ich freue mich sehr, zu G-Drive Racing zu kommen - einem äußerst erfolgreichen russischen Sportwagenteam. Langstreckenrennen haben mich schon immer fasziniert und bei den legendären 24 Stunden von Le Mans, einem der berühmtesten und prestigeträchtigsten Rennen der Welt, anzutreten, ist der Traum eines jeden Fahrers», meint Kvyat.

Der schnelle Russe teilt sich Fahrzeug mit James Allen und Rene Binder. Saisonstart der WEC in der Saison 2022 ist (nach derzeitigem Stand) am 18. März 2022 mit einem 1000-Meilen-Rennen in Sebring. «Ich freue ich mich auf das erste Rennen in Sebring», so Kvyat weiter. «Diese Form des Rennsports ist eine neue Herausforderung für mich und die Konkurrenz in der diesjährigen FIA World Endurance Championship wird sehr hart sein. Aber zusammen mit meinen Teamkollegen und dem G-Drive Racing Team sind wir bereit, zu kämpfen.»

Kvyat hat zwischen 2014 und 2020 insgesamt 110 Rennen in der Formel 1 absolviert. Dabei startete er für Red Bull Racing sowie AlphaTauri (bzw. Toro Rosso wie AlphaTauri bis 2019 hieß). Er kam dreimal auf das Podest und sammelte 202 Punkte. Im Sportwagen-Sport war er zuvor noch nicht unterwegs. Insofern wird es für ihn etwas Neues sein, sich das Cockpit mit anderen Piloten zu teilen.

G-Drive Racing ist hingegen bereits seit 2012 in der FIA WEC unterwegs. Das Einsatzteam für die Nennung wechselte über die Jahre jedoch einige Male. Aktuell wird der Einsatz von Algarve Pro Racing aus Portugal durchgeführt. G-Drive ist eine Kraftstoffmarke von Gazprom.

«Seit dem Debüt vor zehn Jahren hat sich G-Drive Racing zu einem der erfolgreichsten russischen Motorsportprojekte entwickelt, das alle Rekorde in der LMP2-Klasse von Langstreckenrennen gebrochen hat. Doch wir wollen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, sondern weiter gehen», erklärt Alexander Krylov (Teamchef von G-Drive Racing). «Die Tatsache, dass Daniil Kvyat, der renommierteste russische Rennfahrer, unserem Team beigetreten ist, ist der beste Beweis für unsere Popularität und das Potenzial. Verstärkt durch Daniil ist unser Team entschlossen, neue Höhen in der Geschichte des Motorsports zu erobern.»