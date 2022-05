6h Spa: Was erwartet uns beim zweiten WEC-Rennen?

An diesem Wochenende steigt in der Sportwagen-WM (FIA WEC) das zweite Saisonrennen 2022. Der WM-Lauf findet auf der 7,004 Kilometer langen Strecke in Spa-Francorchamps statt. Das ist eine Vorschau auf das Event.

Die FIA WEC ist bereit für das zweite Rennen der Saison 2022. Schauplatz ist am kommenden Samstag (7. Mai) die sogenannte Ardennen-Achterbahn in Spa-Francorchamps. Insgesamt 37 Rennwagen wurden eingeschrieben. An dieser Stelle hat die WEC eine vorläufige Entrylist hinterlegt. An der Spitze fahren vier Boliden in der Hypercar-Klasse. Das sind die beiden Toyota GR010 Hybrid, der Glickenhaus 007 LMH und der Alpine A480.

Nachdem Alpine beim Saisonauftakt in Sebring aufgrund einer für Toyota schlechten BoP dominieren konnte, wurden dem französischen Modell für Spa nun 20 kW an Leistung entzogen. Somit dürfte auf jeden Fall ein engerer Fight zu erwartet sein. Nach dem Crash in Sebring hat insbesondere Toyota-Pilot Jose Maria Lopez einiges gut zu machen.

Bei Glickenhaus gab es einen Fahrerwechsel. So wird nun Luis Felipe Derani zusammen mit Olivier Pla und Romain Dumas im 007 LMH sitzen. Der amerikanische Bolide ist über den Sommer bekanntlich im Odenwald bei Joest Racing stationiert.

Grundsätzlich ist Toyota seit 2017 in Spa ungeschlagen und gewann auch 2014. Audi siegte auf der Ardennen-Achterbahn viermal (2012, 2013, 2015, und 2016). Porsche blieb mit dem 919 Hybrid in Spa-Francorchamps sieglos.

Das Rennen in Spa-Francorchamps ist immer auch eine Art Probelauf für die 24h Le Mans. In diesem Jahr ist der große Klassiker an der französischen Sarthe für den 11./12. Juni terminiert. Zu LMP1-Zeiten nutzten einige Teams das Rennen in Spa dafür, um das Low-Downforce-Kit mit Hinblick auf Le Mans auszuprobieren. Das ist seit der Umstellung auf die Hypercars nicht mehr möglich. In der neuen Fahrzeuggeneration ist nur eine Karosserievariante erlaubt. LM-Kits sind hier also Geschichte.

Anders sieht es bei den LMP2 aus. Damit die kleinen Prototypen den Hypercars nicht in die Quere kommen, müssen sie seit 2021 auf allen Strecken der WEC mit dem LM-Kit fahren. Für Spa muss dies aber nicht unbedingt ein Nachteil sein. Insbesondere auf der langen Kemmel-Geraden hoch zu Les Combes sollten die LMP2 gut gehen.

Auch in den beiden GTE-Klassen wird es eng zur Sache gehen. In der Pro-Wertung werden alle fünf Fahrzeuge (zwei Porsche 911 RSR, zwei Ferrari 488 GTE Evo und die Corvette C8.R) auf jeweils nur zwei Piloten setzen. In der GTE Am sind neben Ferrari und Porsche auf drei Aston Martin Vantage am Start.

Das ist der Zeitplan der FIA WEC in Spa

Donnerstag, 5. Mai 2022

Freies Training 15:30 - 17:00 Uhr



Freitag, 6. Mai 2022

Freies Training 09:05 - 10:35 Uhr

Freies Training 14:00 - 15:00 Uhr

Qualifying 18:20 - 18:50 Uhr



Samstag, 7. Mai 2022

Rennen 13:00 - 19:00 Uhr