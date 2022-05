6h Spa 2022: Die Action im Fernsehen und Live-Stream 07.05.2022 - 12:24 Von Oliver Müller

© LAT Der Oreca 07 von Penske in der Boxengasse von Spa

In Spa-Francorchamps steht das zweite Rennwochenende 2022 der Sportwagen-WM (FIA WEC) mit 37 Autos vor der Tür. So kann die Rennaction im Fernsehen und im Live-Stream über Internet bzw. per App angeschaut werden.