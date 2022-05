6h Spa: LMP2 dominieren das erste freie Training 2022

Der Oreca 07 vom belgischen Team WRT lag in der ersten Trainingssitzung der FIA WEC in Spa-Francorchamps an der Spitze. Bestes Hypercar war der Glickenhaus 007 LMH auf Platz fünf. Bester Toyota auf Position acht.

Das zweite Rennwochenende 2022 der Sportwagen-WM (FIA WEC) hat begonnen. In Spa-Francorchamps steht am kommenden Samstag (7. Mai 2022) das 6h-Rennen auf der Agenda. Am Donnerstag gab es bereits das erste freie Training. In der rund anderthalb stündigen Session machten die LMP2-Fahrzeuge die Pace an der Spitze des 37 Wagen starken Feldes. Die Bestzeit ging mit 2:05,475 Minuten an den Oreca 07 vom Team WRT, das in Spa sein WEC-Heimspiel hat. Die Zeit setzte der Niederländer Robin Frijns.

Platz zwei sicherte sich der Oreca von United Autosports USA. Hier war Filipe Albuquerque mit 2:05,538 Minuten der schnellste Mann. Es folge der zweite United Autosports USA-Oreca mit einer Zeit von 2:05,885 Minuten durch Oliver Jarvis und der Oreca von Jota durch eine Zeit von 2:05,976 Minuten von William Stevens. Somit bildeten fünf Oreca 07 die Spitze des WEC-Feldes.

Erst auf Platz fünf lief das schnellste Hypercar ein. Das war der Glickenhaus 007 LMH von Romain Dumas mit einer Zeit von 2:06,233 Minuten. Der beste Toyota GR010 Hybrid kam auf 2:06,876 Minuten (Mike Conway), was Rang acht bedeutete. Der Schwesterwagen erreichte mit 2:07,271 Minuten durch Sébastien Buemi Platz 13.

In der GTE-Pro-Klasse lag der Porsche 911 RSR von Kévin Estre mit 2:14,583 Minuten vorne. In der GTE Am konnte Matteo Cairoli mit 2:15,982 Minuten die Bestzeit markieren. Das zweite freie Training der FIA WEC in Spa-Francorchamps startet am Freitag um 9:05 Uhr.