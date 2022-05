6h Spa: Pole-Position geht an den Glickenhaus 007 LMH 06.05.2022 - 19:31 Von Oliver Müller

© LAT Der Glickenhaus 007 LMH in Spa

Olivier Pla fährt die Bestzeit in der Qualifikation für das zweite Saisonrennen der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Spa-Francorchamps. Alle vier Hypercars an der Spitze. GTE-Pole für Porsche 911 RSR von Gianmaria Bruni.