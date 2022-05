6h Spa: Penske vor Glickenhaus im zweiten Training

Der Oreca 07 vom amerikanischen Team Penske markierte die Spitze des zweiten freien Trainings zur Sportwagen-WM (FIA WEC) in Spa-Francorchamps. Die Hypercars kommen aber immer weiter nach vorne.

Beim zweiten Rennwochenende 2022 der FIA WEC in Spa-Francorchamps machen weiterhin die LMP2 die Pace. Wie schon im ersten freien Training am Donnerstag lag auch in der zweiten Session ein Oreca 07 an der Spitze des 37 Wagen starken Feldes. Diesmal ging die Bestzeit an den Boliden vom Team Penske. Mit einer Zeit von 2:04,443 Minuten drehte der Brasilianer Felipe Nasr die schnellste Runde auf der 7,004 Kilometer langen Strecke in Belgien.

Nach und nach robben sich auch die Hypercars nach vorne. Platz zwei im zweiten freien Training ging an den Glickenhaus 007 LMH durch eine Zeit von 2:04,464 Minuten, die Olivier Pla fuhr. Dritter wurde der Toyota GR010 Hybrid von Brendon Hartley mit 2:04,692 Minuten. Direkt dahinter folgte der nächste LMP2 mit dem Oreca von United Autosports USA. Hier schaffte Oliver Jarvis eine Zeit von 2:04,821 Minuten.

In der GTE-Pro-Wertung war wieder einmal Porsche nicht zu schlagen. Werksfahrer Michael Christensen fuhr im 911 RSR eine Zeit von 2:14,366 Minuten. Er lag 0,601 Sekunden vor dem Ferrari 488 GTE Evo von James Calado (AF Corse). Die GTE-Am-Bestzeit stellte in der zweiten Session Matteo Cairoli im Porsche vom Team Project 1 mit 2:15,604 Minuten auf.