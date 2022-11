Richard Mille Racing Team hört nach drei Saisons auf 24.11.2022 - 05:41 Von Oliver Müller

© LAT Der Oreca 07 vom Richard Mille Racing Team

Der Rennstall war mit einem Oreca 07 in der LMP2-Klasse unterwegs. Zunächst wurde in der European Le Mans Series (ELMS) gefahren und dann in der WEC. Das WEC-Finale in Bahrain war somit der letzte Auftritt des Projekts.