6h Monza: Goodyear mit speziellem Logo auf Reifen

So soll der Goodyear LMP2-Reifen in Monza aussehen

Beim anstehenden Event der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Monza wird Goodyear mit seinem ersten Wingfoot-Logo auftreten. Grund ist der 125. Geburtstag. Goodyear ist Reifenlieferant in der LMP2-Klasse.

In der FIA WEC gibt es zwei Reifenlieferanten. Michelin stattet die Hypercars und auch die Fahrzeuge der LMGTE-Klasse aus - Goodyear ist für die LMP2-Reifen zuständig. Diese werden beim anstehenden Rennwochenende in Monza (7. bis 9. Juli 2023) ein anderes Aussehen auf der Seitenwand haben. Denn dort wird der sogenannte «Wingfoot» im Design von 1898 erscheinen. In jenem Jahr wurde die «Goodyear Tire & Rubber Company» gegründet.

Somit feiert Goodyear nun schon den 125. Geburtstag. Zusätzlich zu den Reifen wird Goodyear auch weitere Teile des Auftritts in Monza an das 1898er Logo anpassen. «Man kann mit Sicherheit sagen, dass Goodyear in Monza etwas anders aussehen wird», so Ben Crawley (Goodyear EMEA Motorsport Direktor). «Änderungen an der Seitenwand und dem Branding an der Rennstrecke werden dem Rennplatz einen starken Hauch von Goodyears Erbe verleihen. Wir sind ungemein stolz auf das Vermächtnis von Goodyear im Motorsport.» Insgesamt elf Oreca 07 sind in der vorläufigen Entrylist der 6h Monza zu finden, die an dieser Stelle hinterlegt ist.

In der Saison 2024 wird die LMP2-Klasse bekanntlich nicht mehr in der FIA WEC ausgeschrieben. Dann gibt es neben den Hypercars nur noch die neue LMGT3-Kategorie, die wiederum die LMGTE ersetzt. Bereits vor einiger Zeit wurde bestimmt, dass Goodyear Reifenlieferant in der LMGT3 sein wird. Somit bleibt es bei zwei Lieferanten, da Michelin weiterhin in der Hypercar-Klasse die Reifen anbietet.