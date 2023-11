8h Bahrain: Beide Toyota starten aus der ersten Reihe

Brendon Hartley holt für Toyota die Bestzeit in der Qualifikation beim Saisonfinale der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Bahrain. Teamkollege Kamui Kobayashi auf Rang zwei. Fahrzeuge von vier Marken in den Top Fünf.

Die Qualifikation für das Saisonfinale 2023 der FIA WEC in Bahrain ist beendet - und erwartungsgemäß gingen die ersten zwei Plätze an die beiden Toyota GR010 Hybrid. Am schnellsten war Brendon Hartley, der die Strecke in 1:46,564 Minuten umrundete und somit die Pole-Position klarstellte. «Bahrain liegt uns. Wir waren hier bereits letztes Jahr schnell. Es war eine saubere Runde», meinte Hartley, der sich das Steuer im Rennen mit Sébastien Buemi und Ryo Hirakawa teilt, nach der Session.

Hartley fuhr die Qualifikation auf den Medium-Reifen, während der Großteil der Konkurrenten auf den harten Michelin-Pneu setzte. Für das Herausfahren der Pole-Position bekamen Buemi/Hirakawa/Hartley zudem einem WM-Punkt gut geschrieben. Das Trio führt die Tabelle somit nun mit 16 Zählern an. Mit einem Rückstand von 0,489 Sekunden ging Platz zwei der Qualifikation an den zweiten Toyota, den Kamui Kobayashi bewegte. Der Japaner und seine Partner Mike Conway und José María López haben ebenfalls noch den WM-Titel im Blick.

Dritter wurde der Cadillac V-Series.R von Earl Bamber, Alex Lynn und Richard Westbrook. Lynn, der die Qualifikation bestritt, hatte 0,701 Sekunden Rückstand. Rang vier holten sich Kévin Estre, André Lotterer und Laurens Vanthoor im Werks-Porsche 963, denen 1,148 Sekunden auf die Spitze fehlten. Die Top Fünf komplettierte der Ferrari 499P von Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen. Somit befanden sich Fahrzeuge von vier Marken auf den ersten fünf Plätzen.

In der LMP2-Klasse ging die Pole-Position an den Oreca 07 von United Autosports mit Joshua Pierson, Tom Blomqvist und Oliver Jarvis. Blomqvist fuhr in der Qualifikation eine Zeit von 1:52,290 Minuten. Die Pole in der GTE-Am-Klasse holte der Porsche 911 RSR der Iron Dames (Sarah Bovy, Michelle Gatting und Rahel Frey). Bovy erzielte eine Zeit von 1:58,692 Minuten.

Das 8h Rennen der FIA WEC in Bahrain wird am morgigen Samstag (4. November 2023) gegen 12:00 Uhr MEZ gestartet. Alles ist somit gerichtet für ein spannendes Saisonfinale.