Zwei Piloten für Lamborghini SC63 in WEC stehen fest

Mirko Bortolotti und Daniil Kvyat werden in der Saison 2024 für Lamborghini in der Hypercar-Klasse der Sportwagen-WM (FIA WEC) antreten. Der dritte Pilot wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Wenn am 2. März in Katar die Saison 2024 in der FIA WEC startet, werden auch Mirko Bortolotti und Daniil Kvyat mit von der Partie sein. Die beiden wurden nun für das Cockpit im Lamborghini SC63 bestätigt. Die italienische Marke wird 2024 mit einem SC63 in der Hypercar-Klasse der Sportwagen-WM auflaufen. Dazu kommen auch einige Einsätze mit einem zweiten Exemplar bei ausgewählten Langstreckenrennen der amerikanischen IMSA-Serie. Hier wird dann Andrea Caldarelli im Cockpit sitzen.

«Die ersten Namen in unserem Kader zuordnen zu können, bringt uns unserem Debüt im Jahr 2024 näher und markiert eine neue Phase in der Entwicklung dieses Projekts», erklärt Andrea Piccini, der Chef vom Team Iron Lynx, das den Lamborghini in beiden Serien einsetzt. «Wir haben dieses Jahr bereits mit Mirko, Daniil und Andrea zusammengearbeitet und waren von ihren Fähigkeiten, ihrer Erfahrung und ihrer Professionalität beeindruckt. Ich kann es kaum erwarten, unsere komplette Aufstellung zu enthüllen und zu sehen, wohin uns die Zukunft bringen wird.»

Bortolotti ist bereits seit 2014 Werksfahrer bei Lamborghini (mit Ausnahme einer Saison, in der er für Konzernschwester Audi auflief). Kvyat hat 110 Grands Prix in der Formel 1 bestritten und lernte die WEC bereits 2023 durch Einsätze in der LMP2-Klasse kennen. Gemeinsam mit Caldarelli haben sie den Großteil der Testarbeit im SC63 absolviert.

Auch der Franzose Romain Grosjean gehörte zum Test-Team. Er wurde auch schon als Pilot des SC63 verkündet, wobei noch nicht bestätigt wurde, in welcher Serie er starten wird. Vieles deutet aber darauf hin, dass er wohl in der IMSA-Serie zum Einsatz kommt.

Das wirft die Frage auf, wer als dritter Pilot neben Bortolotti und Kvyat im WEC-Cockpit sitzen wird. Die Gerüchteküche handelt hier den Namen Edoardo Mortara recht hoch. Der Schweizer hat zuletzt beim FIA GT World Cup in einem GT3-Audi auf sich aufmerksam gemacht und den zweiten Platz geholt. Womöglich könnte er im Lamborghini SC63 antreten, aber offiziell bestätigt ist hier noch nichts.