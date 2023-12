Jenson Button fährt Porsche-Hypercar in FIA WEC 2024

Der Formel-1-Weltmeister von 2009 bestreitet die Saison 2024 der Sportwagen-WM (FIA WEC) und sitzt im Porsche 963 vom Hertz Team Jota. Seine beiden Teamkollegen sind dann Phil Hanson und Oliver Rasmussen.

Das Hertz Team Jota verdoppelt 2024 bekanntlich das Aufgebot in der Hypercar-Klasse der FIA WEC und setzt zwei Porsche 963 ein. Vor einigen Tagen wurden fünf der sechs Piloten bereits bestätigt. Nun folgte der finale Fahrer. Dabei handelt es sich um Jenson Button, der sich einen 963 mit Phil Hanson und Oliver Rasmussen teilt.

«Ich freue mich sehr, zusammen mit meinen Teamkollegen Oliver Rasmussen und Phil Hanson mit dem Hertz Team Jota in der Langstrecken-Weltmeisterschaft 2024 anzutreten», so Button. «Beide haben bereits viel Erfahrung im Langstreckenrennsport und das ist der Schlüssel. Bei Langstreckenrennen geht es um Teamarbeit und es gibt kein besseres Team als das Hertz Team Jota, um es mit den großen Herstellern in der Hypercar-Klasse aufzunehmen. Ich freue mich schon auf das erste Rennen in Katar, weiß aber auch, dass noch viel Arbeit vor uns liegt, damit wir vorbereitet ankommen.»

Button ist im Langstreckensport kein Unbekannter. 2018/19 trat er bereits in der FIA WEC an und fuhr den BR1 von SMP Racing in der LMP1-Klasse. 2023 saß er bei den 24h Le Mans im NASCAR-Boliden und nahm in der «innovativen Klasse» somit am großen Klassiker in Frankreich teil. Ende des Jahres bestritt er dann das Petit Le Mans in Road Atlanta in der IMSA-Serie in einem privaten Porsche von JDC-Miller. Anfang 2024 wird er auch die 24h Daytona absolvieren und fährt einen Acura LMDh.

Auch die FIA WEC freut sich mächtig über den Einsatz von Button, wie Serien-Boss Frédéric Lequien unterstreicht: «Es ist eine Ehre, dass Jenson Button im nächsten Jahr in Vollzeit in der WEC antritt. Mit neun Herstellern in der Hypercar-Kategorie im nächsten Jahr, und Starnamen wie Jenson, die in der Startaufstellung bestätigt wurden, ist nun alles bereit, damit die WEC ihre bisher spektakulärste Saison erleben wird.» Saisonstart 2024 ist dann am 2. März in Katar.