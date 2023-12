Ferrari macht den Chinesen Yifei Ye zum Werksfahrer

Yifei Ye wird in der kommenden Saison hinter einem Ferrari-Lenkrad sitzen. Welches Auto er pilotiert, ist noch nicht kommuniziert. Die Gerüchteküche will ihn aber im 499P in der Hypercar-Klasse der FIA WEC sehen.

Im Motorsport gibt es viele Jobs - einige sind gefragt, andere weniger. Zu den prestigeträchtigsten zählt aber auf jeden Fall die Anstellung als Werksfahrer bei Ferrari. Diese Ehre wurde nun Yifei Ye zuteil. Der Chinese wird ab 2024 im Cockpit der Mythos-Marke aus Maranello sitzen. Sein genaues Rennprogramm will Ferrari zu einem späteren Zeitpunkt verkünden.

«Als ich hörte, dass ich offizieller Ferrari-Fahrer werden würde, war ich begeistert», so der Chinese. «Für mich ist das ein wahrgewordener Traum. Der Beginn eines neuen sportlichen Kapitels mit dem Cavallino Rampante ist definitiv ein Meilenstein in meiner Karriere.»

Ye trat zunächst im Formelsport an und wurde 2016 Champion der französischen Formel 4. Seit drei Saisons ist er nun im Sportwagen-Sport unterwegs und machte in der LMP2-Klasse auf sich aufmerksam. 2023 wechselte er in die Königskategorie Hypercar und fuhr den Porsche 963 vom Hertz Team Jota. Er war zudem Förderpilot von Porsche Motorsport Asia Pacific. Diesen Job gab er nun auf, um sich Ferrari anzuschließen.

«Es ist mir eine Freude, Yifei bei Ferrari willkommen zu heißen, einen Fahrer, der es trotz seines jungen Alters geschafft hat, sich zu einem der Schnellsten in der Langstrecken-Weltmeisterschaft zu entwickeln», erklärt Langstrecken-Motorsport-Boss Antonello Coletta. «Hervorragende Ergebnisse zeichnen Yifeis Langstreckenrennkarriere aus: Von diesem Ausgangspunkt aus sind wir zuversichtlich, dass wir gemeinsam innerhalb der Familie des springenden Pferdes einen positiven Weg einschlagen können.»

Natürlich stellt sich die Frage, welchen Ferrari Ye in der Saison 2024 pilotieren wird. Vieles deutet hier auf den dritten 499P hin, den AF Corse in der WEC einsetzen wird. In diesem Auto ist bislang lediglich Robert Kubica bestätigt. Ferrari will sich diesbezüglich aber erst später äußern. Als dritter Fahrer des AF Corse-499P steht Ferrari-F1-Tester Robert Schwarzman im Raum. Er hatte beim Test nach dem Saisonfinale in Bahrain im November einige Runden im Auto gesessen und einen guten Eindruck hinterlassen. Ein mögliches Trio Kubica/Ye/Schwarzman wäre sicherlich extrem konkurrenzfähig.