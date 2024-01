So sehen die beiden Corvette für die FIA WEC 2024 aus 16.01.2024 - 08:55 Von Oliver Müller

© TF Sport Gelb, Schwarz und Grau bei den beiden Corvette Z06 GT3.R

Die Farben Gelb, Schwarz und Grau dominieren an den beiden Corvette Z06 GT3.R, die TF Sport in der Saison 2024 in der FIA WEC einsetzen wird. Zum Pilotenaufgebot zählt auch Daniel Juncadella.