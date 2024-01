Diese Fahrer sitzen 2024 im privaten Ferrari 499P

Neben Robert Kubica fahren in der Saison 2024 der Sportwagen-WM (FIA WEC) erwartungsgemäß auch Robert Shwartzman und Yifei Ye den dritten Ferrari 499P. Ye war 2023 bereits im Porsche in der Hypercar-Klasse unterwegs.

In der Saison 2024 bilden 19 Fahrzeuge die Hypercar-Klasse der FIA WEC und fahren um die Gesamtsiege. Vom Ferrari 499P sind drei Exemplare mit dabei. Zum einen die beiden Werkswagen, die unter der Nennung «Ferrari AF Corse» gemeldet sind. Hier stehen mit Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen sowie mit Alessandro Pier Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi die Piloten bereits seit einigen Tagen fest. Genau in dieser Konstellation waren die Werksautos schon 2023 in der FIA WEC unterwegs. Für 2024 neu ist hingegen der dritte 499P, den AF Corse «privat» einsetzt und der die Startnummer #83 trägt.

Für dieses dritte Auto war bislang lediglich Robert Kubica als Pilot bestätigt. Nun hat das Team aber endlich die beiden Teamkollegen des Polen verkündet. Erwartungsgemäß sind das Robert Shwartzman und Yifei Ye. Der Chinese Ye wurde für 2024 bereits zum Ferrari-Werksfahrer ernannt.

Er hat auch bereits Erfahrung in der Hypercar-Klasse der FIA WEC gesammelt. 2023 saß Ye im privaten Porsche 963 vom Hertz Team Jota. «Es ist wirklich ein Privileg, als einer der Fahrer im #83 AF Corse Ferrari 499P genannt zu werden. AF Corse hat in verschiedenen Meisterschaften im Langstreckenrennsport enorme Erfolge erzielt. Ich freue mich sehr, meine Rolle als offizieller Ferrari-Fahrer bei ihnen in der Langstrecken-Weltmeisterschaft und bei den 24 Stunden von Le Mans zu beginnen. Im vergangenen Jahr war die Konkurrenz bereits extrem hart und dieses Jahr wird sie mit 19 Hypercars noch härter sein», so der Chinese.

Robert Shwartzman gehört schon etwas länger zu Ferrari. Aktuell ist er auch Testfahrer im Formel-1-Team. Seit 2023 tritt er auch im Sportwagen-Sport an. Für AF Corse pilotierte er einen Ferrari 296 GT3 und gewann dabei auch das Rennen der GT World Challenge Europe in Barcelona. Beim WEC-Rookie-Test Ende 2023 in Bahrain hatte er den 499P bereits gefahren und sogar die Tagesbestzeit aufgestellt. Insgesamt handelt es sich bei Kubica/Ye/Shwartzman also um ein richtig schlagkräftiges Trio, das sicherlich auf für Laufsiege in Frage kommt.

So sieht es auch Shwartzman: «Ich freue mich sehr, zusammen mit Robert und Yifei im Ferrari 499P von AF Corse in der FIA WEC zu debütieren. Wir sind zuversichtlich und ehrgeizig. Zuversichtlich hinsichtlich der Arbeit, die wir mit dem Team leisten werden - und ehrgeizig hinsichtlich der Ergebnisse, die wir in diesem Jahr erreichen wollen. Wir werden wenig Zeit und viele Dinge haben, auf die wir uns konzentrieren können, aber ich werde mein Bestes geben, um mich so schnell wie möglich an das Auto, das Team und alles zu gewöhnen. Ich bin zuversichtlich, dass die Saison positiv verlaufen wird. Ich bin wirklich motiviert, gute Ergebnisse zu erzielen, mit dem Ehrgeiz, den Weltmeistertitel zu gewinnen.» Saisonstart 2024 der WEC ist am 2. März in Katar.