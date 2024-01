Diese Piloten fahren die beiden Ford Mustang in WEC

So sieht einer der beiden Ford Mustang GT3 in der WEC 2024 aus

Proton Competition hat die sechs Fahrer für die beiden Ford Mustang GT3 in der Saison 2024 der Sportwagen-WM (FIA WEC) verkündet. Das Team aus Ummendorf ist dieses Jahr erstmals mit Ford unterwegs.

In der Saison 2024 hat die FIA WEC ein teilweise anderes Gesicht. Die LMP2 sind (außerhalb der 24h Le Mans) nicht mehr zugelassen und die GT3 lösen die GTE-Fahrzeuge am Ende des Feldes ab. Die Klasse wird dann LMGT3 heißen. Die neun Marken Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren und Porsche wurden mit jeweils zwei Autos zugelassen. Nun wurde das Aufgebot der beiden Ford Mustang GT3 bestätigt.

Die beiden amerikanischen Muscle-Cars werden vom deutschen Team Proton Competition betreut. Am Steuer sitzen Ryan Hardwick, Zacharie Robichon und Ben Barker. Sie teilen sich den Mustang mit der Startnummer #77. Im Schwesterauto mit der #88 geben Giorgio Roda, Mikkel O. Pedersen und Dennis Olsen Vollgas.

«Wir starten mit starken Fahrern in die neue Ära, die schon lange zur Proton-Familie gehören und unser Team sehr gut kennen», erklärt Teameigner Christian Ried. «Sie verfügen über große Erfahrung aus verschiedenen Rennserien und werden uns helfen, in dieser Meisterschaft mit unserem neuen Partner Ford erfolgreich zu sein.»

Christian Ried sitzt somit 2024 nicht mehr im WEC-Cockpit. Er war seit der Saison 2012 in der WEC im Einsatz und gehörte somit sozusagen schon zum Inventar der Startliste. Dieses Jahr konzentriert er sich nun also mehr auf die Aufgaben in der Box und am Kommandostand. Dabei hat er sicherlich einiges zu tun, denn Proton setzt in der WEC auch einen Porsche 963 in der Hypercar-Klasse ein.