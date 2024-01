Peugeot ändert 2024 Fahrerpaarungen für die FIA WEC

Der Schweizer Nico Müller fährt in der Saison 2024 der WEC nun den Peugeot 9X8 mit Mikkel Jensen und Jean-Eric Vergne. Paul di Resta rückt ins Schwesterauto zu Loïc Duval und dem neuen Vollzeit-Piloten Stoffel Vandoorne.

Peugeot tritt auch in der Saison 2024 wieder mit zwei 9X8 in der Hypercar-Klasse der FIA WEC an. Beim Fahreraufgebot gab es im Winter zunächst eine Anpassung. Der US-Amerikaner Gustavo Menezes wurde aus dem Kader gestrichen. Seinen Platz übernimmt Stoffel Vandoorne, der bereits letztes Jahr Reservefahrer bei Peugeot war. Nun haben die Franzosen zudem entschieden, die Fahrerpaarungen der beiden 9X8 leicht zu modifizieren.

Vandoorne fährt im Auto mit der Startnummer #94 an der Seite von Loïc Duval und Paul di Resta. Der Schotte di Resta war bislang im Schwesterauto mit der #93 unterwegs. In der #93 treten ab 2024 dann Nico Müller, Mikkel Jensen und Jean-Eric Vergne an. Der Schweizer Müller saß zuvor in der #94. Somit hat er mit di Resta sozusagen das Auto getaucht. Zudem wurde Malthe Jakobsen als Reservepilot bestätigt. Der junge Däne zählte bereits 2023 zum Kader, hatte da aber noch den Status des Junior-Piloten inne.

«Der Standard in der FIA WEC ist so hoch, dass man es sich nicht leisten kann, irgendeinen Aspekt zu vernachlässigen - und deshalb haben wir in der Nebensaison daran gearbeitet, uns zu verbessern, wo immer wir können», so Olivier Jansonnie (Technischer Direktor von Peugeot Sport). «Die Zusammensetzung der Mannschaften ist ein wichtiger Teil des Puzzles und nachdem wir die Renn- und Testdaten studiert hatten, waren wir überzeugt, dass wir die Aufstellungen verfeinern konnten. Wir haben das Glück, sechs hochtalentierte Fahrer zu haben. Also haben wir beschlossen, jedes Auto zu optimieren, indem wir die Fahrer hinsichtlich ihrer Setup-Präferenzen gruppieren, mit dem Ziel, eine verbesserte Performance zu liefern.»

Peugeot ist mit dem 9X8 bereits seit Mitte der Saison 2022 in der FIA WEC unterwegs. Große Erfolge blieben bislang aus. Einiges deutet darauf hin, dass es im Laufe des Jahres ein Update am Fahrzeug geben könnte. Dieses würde dann auch eine Art Heckflügel beinhalten. Bislang fuhren die 9X8 als einziges Hypercar in der WEC ohne Heckflügel. Peugeot hat das Update aber noch immer nicht bestätigt. Zudem ist weiter unklar, ab wann es im Rennbetrieb verwendet werden könnte - beim Saisonauftakt 2024 am 2. März in Katar jedoch wohl noch nicht.