Manthey verkündet Piloten für beide Porsche in WEC

So sieht einer der beiden Porsche 911 GT3 R in der WEC 2024 aus

Der Rennstall aus Deutschland kehrt 2024 in die Sportwagen-WM (FIA WEC) zurück und bringt zwei Porsche 911 GT3 R zusammen mit zwei Partner-Teams an den Start. Alle sechs Piloten stehen nun fest.

Die Saison 2024 wird in der FIA WEC einen leicht anderen Anstrich haben - unter anderem, weil erstmals nun GT3-Fahrzeuge am Start stehen. Die Klasse wird dann LMGT3 heißen. Die neun Marken Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren und Porsche wurden mit jeweils zwei Autos zugelassen. Das Programm von Porsche wird bekanntlich von Manthey durchgeführt. Dazu hat sich der so bekannte Rennstall mit zwei weiteren Teams zusammengetan: EMA aus Australien und Pure Rxcing aus Litauen.

Manthey ist in der WEC keine Unbekannte. Von 2013 bis 2022 haben die Meuspather den Werkseinsatz von Porsche in der damaligen GTE-Pro-Klasse mit dem so spektakulären 911 RSR absolviert. 2023 machte Manthey eine WEC-Pause - war aber natürlich nicht untätig. So konnte beispielsweise der Titel in der DTM eingefahren werden. Nun folgt also der Schritt zurück in die WM.

Auch die beiden Pilotenaufgebote für die WEC stehen nun fest. Das Auto mit der Startnummer #91 läuft unter der Nennung Manthey EMA und wird von Richard Lietz, Morris Schuring und Yasser Shahin bewegt. «Ich habe mich sehr über die Möglichkeit gefreut, mit Manthey EMA in der WEC zu starten. Ich glaube, dass der GT3-Sport durch die WEC und die 24 Stunden von Le Mans einen noch größeren Aufschwung erleben wird und es ist großartig, ein Teil davon zu sein», so Werksfahrer Lietz. «Wir werden unser Bestes geben und hoffentlich um Podiumsplätze und auch den einen oder anderen Sieg kämpfen.» Die #92, die unter der Bewerbung Manthey PureRxcing antritt, fahren Klaus Bachler, Alex Malykhin und Joel Sturm.

«Nach den gemeinsamen Jahren mit Porsche in der FIA WEC freuen wir uns sehr, mit EMA Motorsport und Pure Rxcing zwei starke Partner gefunden zu haben, um in diese Rennserie zurückzukehren», meint Geschäftsführer Nicolas Raeder. «Unsere Zielstellung ist klar: wir wollen an unsere Erfolge anknüpfen und um Siege und die Meisterschaft fahren. Das neue LMGT3-Starterfeld verspricht mit 18 Fahrzeugen packende Rennen und einen engen Meisterschaftskampf. Wir freuen uns, dass wir von Beginn an beim Neustart der LMGT3 in der WEC dabei sein können und sind gespannt, was dieses Jahr für uns bereithält.»