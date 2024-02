Entrylist für WEC-Auftakt 2024 in Katar nun bekannt 14.02.2024 - 08:11 Von Oliver Müller

© LAT Der Porsche 963 von Proton Competition

Die Sportwagen-WM (FIA WEC) startet am 2. März in Katar in die Saison 2024. 19 Hypercars und 18 LMGT3 sind am Start. In der vorläufigen Entrylist gibt es wenig Überraschungen. Diese Autos sind für Katar eingeschrieben.