Porsche von Proton mit Retro-Beklebung in WEC 2024

Proton Competition wird in der Saison 2024 der Sportwagen-WM (FIA WEC) mit einem ganz speziellen Design antreten. Der Porsche 963 des deutschen Rennstalls erinnert an den Dauer 962 LM aus dem Jahr 1994.

Am 2. März startet die FIA WEC in Katar in die Saison 2024. Dann werden 19 Hypercars um die Gesamtsiege kämpfen. Mit dabei ist auch der private Porsche 963 von Proton Competition. Das Auto wird von Neel Jani, Harry Tincknell und Julien Andlauer gefahren. Ganz speziell ist zudem der Look, den Proton dem 963 verpasst hat.

Das Fahrzeug kommt in einem weisen Grundton daher und ist im Heck rot gehalten. Zudem sind die Aufkleber von F.A.T. International zu sehen. Bei diesem Schriftzug klingelt es bei Sportwagen-Enthusiasten sofort. Denn zu Zeiten der legendären Gruppe C waren diverse Porsche 962 mit diesen Aufklebern zu sehen. Heraussticht aber das Jahr 1994.

Denn 1994 gewann ein Dauer 962 LM die 24 Stunden von Le Mans. Der Dauer war von einem Gruppe C-Porsche 962 abgeleitet und trat in der GT1-Kategorie für aufgemöbelte Straßenautos an - und nutzte das seinerzeit in Le Mans existierende Reglement voll aus. Dauer musste dazu aber auch eine Straßenversion des 962 bauen.

Im Siegerwagen saßen Hurley Haywood, Mauro Baldi und Yannick Dalmas. Tatsächlich trat 1994 auch noch ein zweiter Dauer 962 LM an der Sarthe an, der von Hans Joachim Stuck, Danny Sullivan und Thierry Boutsen pilotiert wurde. Dieses Fahrzeug beendete das Rennen auf der dritten Position, hatte jedoch eine andere Beklebung.