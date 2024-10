Valentino Rossi testet in Bahrain das BMW-Hypercar

Der Motorrad-Superstar wird beim Saisonfinale der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Bahrain zunächst wie üblich im BMW M4 LMGT3 sitzen. Am Folgetag pilotiert Valentino Rossi dann den BMW M Hybrid V8 beim Rookie-Test.

Große Ehre für Valentino Rossi: Der Der neunmalige Motorrad-Weltmeister darf am 3. November 2024 den BMW M Hybrid V8 fahren. Mit diesem Hypercar ist der Hersteller aus Bayern in der Hypercar-Klasse der Sportwagen-WM unterwegs. Einen Tag nach dem Saisonfinale 2024, welches am 2. November auf der Strecke in Bahrain ausgetragen wird, veranstaltet die FIA WEC an gleicher Stelle den sogenannten Rookie-Test - und für diesen Test hat BMW nun auch den 45-jährigen Valentino Rossi nominiert.

«Ich freue mich riesig, dass ich das Hypercar testen kann. Wir haben lange nach einem Termin gesucht, nun hat es endlich geklappt. Ich wollte diesen Test unbedingt absolvieren, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was der BMW M Hybrid V8 leisten kann. Vielen Dank an BMW M Motorsport für diese Möglichkeit. Für mich sind die Hypercars die MotoGP des Prototypen-Rennsports. Sie haben extrem viel Leistung und sind sehr beeindruckend», blickt Rossi auf den Test voraus.

«Il Dottore» ist seit der Saison 2023 Werksfahrer bei BMW. Seit 2024 startet er auch in der FIA WEC. Dort tritt er in der kleinen LMGT3-Klasse an und fährt einen BMW M4 gemeinsam mit Ahmad Al Harthy und Werksfahrer-Kollege Maxime Martin. Das Trio liegt aktuell auf Platz fünf in der Tabelle. Der M Hybrid V8 leistet über 700 PS. Damit der Schritt vom GT3-Auto ins Hypercar nicht zu groß ist, hat sich Rossi auf den Test bereits vorbereitet.

So saß er beispielsweise auch Simulator von BMW in München. Ende 2022 absolvierte Rossi zudem bereits den Rookie-Test die FIA WEC in einem Oreca 07 aus der LMP2-Klasse und überzeugte mit starken Rundenzeiten. «Ich habe mich im BMW M Motorsport Simulator vorbereitet und dabei schon einen ersten Eindruck bekommen, aber der Sonntag in Bahrain im echten Fahrzeug wird nochmal wesentlich aufregender werden. Ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, welches Potenzial ich im BMW M Hybrid V8 habe», freut sich Rossi auf die Testfahrt. Neben dem Italiener werden auch Dan Harper und Max Hesse den Rookie-Test im BMW-Hypercar absolvieren.