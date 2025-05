So blickt Ferrari auf das Rennen der FIA WEC in Spa

Beim dritten Saisonlauf der Sportwagen-WM (FIA WEC) im belgischen Spa-Francorchamps treten wieder drei Ferrari 499P an. Ferrari hat die beiden ersten Saisonrennen 2025 gewonnen. Das sind die Erwartungen für Spa.

Die FIA WEC steht vor dem dritten Saisonrennen 2025. Dieses findet am kommenden Samstag (10. Mai) auf der Strecke in Spa-Francorchamps statt. Mit dabei sind auch wieder drei Ferrari 499P. Das sind zunächst die zwei (roten) Werks-Autos und auch noch ein privater (gelber) 499P, den AF Corse einsetzt. Ferrari hat die beiden ersten Saisonrennen in Katar und Imola dominiert und gewonnen. Ob dies in Spa auch so sein wird, muss sich zeigen. Was dagegen spricht: Ferrari wurde über die Balance of Performance eingebremst.

«Traditionell hat das Rennen in Spa einen besonderen Stellenwert im Kalender der FIA WEC, da es die letzte Runde vor dem wichtigsten Event des Jahres, den 24 Stunden von Le Mans, ist», blickt Antonello Coletta (Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti) voraus. «Das Team kommt nach einem hervorragenden Saisonstart mit starken Ergebnissen in Katar und Italien nach Belgien. Unser Ziel für dieses 6-Stunden-Rennen ist es daher, unsere Führung in der Hersteller- und Fahrerweltmeisterschaft zu verteidigen, auch wenn wir uns voll und ganz bewusst sind, dass der belgische Lauf sehr anspruchsvoll sein wird und unsere Konkurrenten sich ständig verbessern. Wir werden auf einer Strecke unser Bestes geben, die den Eigenschaften unseres 499P entgegenkommt - wie wir in den letzten beiden Saisons gesehen haben, in denen Ferrari in Belgien einige bemerkenswerte Leistungen gezeigt hat.»

Wie von Coletta angedeutet dient das Rennen in den belgischen Ardennen auch als Vorbereitung auf die 24h Le Mans, die 2025 am Wochenende des 14./15. Juni ausgetragen werden. In Le Mans war Ferrari zuletzt extrem erfolgreich. Zweimal trat der 499P beim Klassiker in Westfrankreich an - zweimal wurde gewonnen. 2024 saß auch Miguel Molina im siegreichen Auto. Der schnelle Spanier fährt auch 2025 wieder mit Nicklas Nielsen und Antonio Fuoco.

«Spa hat uns als Team und dem Auto immer gut gelegen», schaut Molina auf das Rennen am Wochenende in Belgien. «Auf dieser Strecke können wir wirklich zeigen, was wir drauf haben - nicht nur in Bezug auf die Punkte, sondern auch, um Selbstvertrauen und Schwung für das größte Rennen des Jahres zu gewinnen. Spa wird mit den 24 Stunden von Le Mans vor der Tür noch wichtiger. Es ist unsere letzte Gelegenheit, in jedem Bereich die Feinabstimmung vorzunehmen: technisch, operativ und mental. Die Strecke ist zudem anspruchsvoll und daher ein idealer Ort, um alles zu validieren, woran wir gearbeitet haben. Jeder im Team ist konzentriert, motiviert und bereit für die Herausforderung.»

Gespannt sein darf man in Spa auch auf die Leistung des privaten 499P. Das im gelben Farbton mit der Bezeichnung «Giallo Modena» folierte Auto stand den beiden Werkswagen bislang in nichts nach. «Wir sind bereit für das Rennen in Spa-Francorchamps - eine Strecke, die ich liebe, weil sie sehr anspruchsvoll ist und in den Hochgeschwindigkeitskurven viel flüssiges Fahrgefühl bietet», erklärt Yifei Ye, der sich das Steuer mit Phil Hanson und Robert Kubica teilt. «Wir sind Zweiter in der Fahrerwertung und Erster im FIA-Weltcup für Hypercar-Teams. Unser Ziel in Spa ist es daher, gut abzuschneiden und viele Punkte zu holen. Es wird voraussichtlich ziemlich kalt. Daher wird es entscheidend sein, die Reifen im Rennen aufzuwärmen und die richtigen Mischungen zu wählen. Aber wir freuen uns darauf, auf dieser legendären Strecke zu fahren.» Los geht es mit der Action bereits am morgigen Donnerstag (8. Mai 2025) - dann startet ab 11:30 Uhr das erste freie Training.