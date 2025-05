6h Spa: Fährt Toyota erstmals 2025 auf das Podium?

Toyota tritt in der Sportwagen-WM (FIA WEC) mit zwei GR010 Hybrid in der Hypercar-Klasse an. Bei den beiden bisherigen Saisonrennen fuhren die Japaner noch nicht auf das Podium. Das soll sich in Spa nun ändern.

Es ist soweit: Am kommenden Samstag (10. Mai) begeht die FIA WEC den dritten Saisonlauf 2025. Schauplatz ist die Strecke in Spa-Francorchamps. Diese ist vor allem für Toyota stets ein gutes Pflaster gewesen. Die Japaner waren von 2017 bis 2023 in Spa ungeschlagen und gewannen auch 2014. In der Saison 2025 hat es für Toyota in der FIA WEC aber noch nicht für ein Podest gereicht. Bestes Ergebnis bislang ist sowohl in Katar als auch in Imola ein fünfter Platz für den GR010 Hybrid von Sébastien Buemi, Brendon Hartley und Ryo Hirakawa.

In der Hersteller-Wertung liegt Toyota hinter Ferrari und BMW aktuell auf Platz drei. Sicherlich haben sich die Japaner hier mehr erhofft. Beim Rennen in Spa soll es nun aber nach vorne gehen. «Wir hatten zwei harte Rennen. Aber ich denke, wir haben als Team gut zusammengearbeitet und unsere Ergebnisse aus Katar und Imola maximiert. Wenn wir nicht die nötige Leistung haben, um vorne mitzukämpfen, ist es wichtig, solide Punkte zu holen. Denn die Saison ist lang und unser Ziel ist immer noch der Weltmeistertitel. Seit dem letzten Rennen ist nicht viel Zeit vergangen. Aber ich weiß, dass das Team mit Hochdruck arbeitet, sodass wir in Spa gestärkt zurückkommen werden», blickt Hirakawa voraus.

Für Toyota ist das Event in den belgischen Ardennen zudem eine Art Heimspiel. Der GR010 Hybrid wird bekanntlich in Köln-Marsdorf entwickelt - und das ist lediglich rund 120 Kilometer entfernt. Traditionell ist Spa auch stets die letzte Vorbereitung auf die 24h Le Mans. Der Klassiker in Westfrankreich findet 2025 am Wochenende des 14./15. Juni statt.

«Spa ist immer ein wichtiges Rennen, weil es das letzte Event vor Le Mans ist. Daher ist es ein wichtiger Moment in unserer Vorbereitung, da es die letzte Chance ist, unsere Abläufe zu optimieren, mehr über das Auto zu lernen und ein noch engeres Teamgefühl im Rennen aufzubauen», fügt Kamui Kobayashi an, der sich den zweiten Toyota mit Mike Conway und Nyck de Vries teilt. «Spa ist eine fantastische Strecke mit großer Geschichte und normalerweise vielen Zuschauern. Daher ist es ein Rennen, das jeder Fahrer gewinnen möchte. Ich fahre dort sehr gerne und freue mich immer auf dieses Rennen, auch wenn das Wetter ein Fragezeichen sein kann. Die Konkurrenz wird wie immer hart sein - als Team sind wir bereit für einen engen Kampf.»

In der Hypercar-Klasse wird es in Spa sicherlich wieder eng zugehen. Neben Toyota fahren dort auch Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Peugeot und Porsche. Insgesamt sind 18 Hypercars eingeschrieben. Los mit den freien Trainings geht es bereits am Donnerstag (8. Mai 2025).