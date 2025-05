So sieht der Cadillac von WTR bei den 24h Le Mans aus

Wayne Taylor Racing startet 2025 erstmals bei den 24 Stunden von Le Mans. Im Cadillac V-Series.R sitzen Jordan Taylor, Ricky Taylor und Filipe Albuquerque. Das Auto bekam für den Klassiker eine spezielle Beklebung.

Wenn am 14./15. Juni die 2025er Ausgabe der 24h Le Mans steigt, wird erstmals auch Wayne Taylor Racing mit von der Partie sein. Der Rennstall des früheren Rennfahrers Wayne Taylor ist sonst in der amerikanischen IMSA-Serie unterwegs - und dort seit vielen Jahren extrem erfolgreich. Aus diversen Gründen hat es in der Vergangenheit aber nie mit einem Start in Le Mans geklappt. Das wird 2025 anders. Denn unter der Nennung «Cadillac WTR» wird ein V-Series.R aufgeboten. Dieser startet zudem in der Hypercar-Klasse, die den Gesamtsieg in Le Mans unter sich ausmacht.

Der WTR-Cadillac wird in blau und weiß daherkommen und auch Mobil 1-Sticker tragen. «Mobil 1 und Cadillac Racing haben es sich zum Ziel gesetzt, die Grenzen von Leistung und Innovation im Motorsport zu erweitern», so John Roth (Vice President Global Cadillac). «Wir freuen uns, die Marke Mobil 1 als Hauptsponsor des Cadillac Wayne Taylor Racing V-Series.R Nr. 101 für die 24 Stunden von Le Mans begrüßen zu dürfen.»

Pilotiert wird der Cadillac von einem starken Trio: Jordan Taylor, Ricky Taylor und Filipe Albuquerque, wobei die beiden Erstgenannten die Söhne von Teamchef Wayne Taylor sind. Die Besatzung zählt sicherlich zu den Besten im diesjährigen Le Mans-Feld. Alle drei Piloten haben schon etliche Male die 24h Le Mans bestritten und sind somit bestens mit dem Rennen vertraut.

Es wird zudem extrem spannend zu beobachten sein, wie sich WTR beim Debüt in Le Mans gegen die große Konkurrenz schlägt. Insgesamt vier Cadillac sind 2025 beim Klassiker am Start. Neben WTR fährt auch noch das Cadillac Hertz Team Jota mit zwei V-Series.R, die von Alex Lynn, Norman Nato und Will Stevens bzw. von Earl Bamber, Sébastien Bourdais und Jenson Button gesteuert werden.

Dazu kommt noch der V-Series.R von Cadillac Whelen. Dort sitzen Jack Aitken, Felipe Drugovich und Frederik Vesti am Steuer. Hinter Cadillac Whelen steckt Action Express Racing. Auch dieses Team ist (ähnlich wie WTR) sonst in der IMSA beheimatet. Jedoch war Action Express (im Gegensatz zu WTR) bereits 2023 und 2024 mit dem Cadillac in Le Mans unterwegs und hat somit bereits etliche Erfahrungen sammeln können.